بوصعب: من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم ما يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة والقوانين المقرة تبقى محفوظة بانتظار جلسة أخرى

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب انه:" من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر".



وقال: "يحقّ للنواب ممارسة صلاحيّتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم".



ورأى أن "تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً".

