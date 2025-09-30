الأخبار
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان

أخبار لبنان
2025-09-30 | 04:23
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان

 استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد في حضور مديرة ضمان المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات في الضمان، وتم التأكيد في مستهل اللقاء على متانة العلاقة التاريخية التي تربط الضمان بنقابة المستشفيات، وعلى أهميّة الحفاظ على هذا التعاون وتطويره لما فيه مصلحة القطاع الصحي والمضمونين على حد سواء.

تناول المجتمعون أبرز التطوّرات المتعلّقة بإعادة النظر بالتعريفات الطبيّة والاستشفائية المعتمدة في الضمان، في ضوء مباشرة لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية أعمالها، لمتابعة الدراسات التي سوف تقوم بها شركة خاصة مكلفة بهذا الملف.

وتوقف الحاضرون عند القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الصندوق والقاضية بفسخ العقود مع كل من مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي، حيث أكّد نقيب المستشفيات أنّ النقابة ستعمل على تسوية الأوضاع وإزالة المخالفات التي أدّت إلى الفسخ، متعهّداً بفتح صفحة جديدة مع الضمان تقوم على الالتزام بالتعريفات المقرّة وعدم تقاضي أي فروقات غير قانونية أو غير مبرّرة، والاكتفاء فقط بالأكلاف التي لا يغطيها الضمان بعد.

من جهته، شدّد المدير العام على حرص الضمان الدائم على تعزيز التعاون مع المستشفيات والنقابة بشخص نقيبها، مثمّناً الروح التعاونية والشفافية التي تميز عملها، ومؤكداً أنّ الإجراءات والدراسات التي يُشرف عليها الضمان تهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين التقديمات بما يصون حقوق الأطراف الثلاثة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.

وأعلن كركي أن "إدارة الصندوق تعمل حالياً على 3 مشاريع :إعادة النظر و تطوير جدول الأعمال الطبية. إعادة تسعير المستلزمات الطبيّة. إعادة النظر بتصنيف المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق. وإن هذه المشاريع الثلاث سوف تبصر النور تباعاً قبل نهاية العام 2025".

ووعد  بالسعي إلى "إيجاد حل قريب لمسألة الـمتأخّرات الماليّة للمستشفيات عن الفترات السابقة، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الطرفين".

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

كركي: الضمان يواصل دعمه للمستشفيات وسلفات جديدة بقيمة 65 مليار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

كركي: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون

LBCI
أخبار لبنان
05:17

الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية

LBCI
أخبار لبنان
05:13

عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
04:24

عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة

LBCI
اقتصاد
11:28

قرار لوزير المال بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-16

جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

وزارة الأشغال: بدء أعمال إنارة أنفاق الفينيسيا لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:59

تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تفاصيل كفالة سلامة

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
07:04

سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
خبر عاجل
06:14

انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة

LBCI
آخر الأخبار
05:48

النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون

