مخزومي: صوت المغتربين ضرورة وطنية

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "صوت المغتربين ليس فقط حقًا، بل ضرورة وطنية. اللبنانيون المنتشرون الذين دعموا أهلهم وبلدهم في أحلك الظروف، خصوصًا بعد الانهيار المالي، يستحقون أن يكون لهم دور في اختيار الـ128 نائبًا. لولا دعمهم، لكان لبنان انهار بالكامل. فصوتهم يصنع الفارق".