حاصباني رد على بوصعب: القوانين المقرة أمس نافذة والإصلاح يبدأ من داخل المجلس لا بقوانين لا تطبق

كتب النائب غسان حاصباني على "إكس": "رداً على الزميل نائب رئيس مجلس النواب: المشكلة لم تكن يومًا في النواب الذين مارسوا دورهم التشريعي، بل في قرار سياسي متعمّد صادر عن رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين في تقرير مصير البلد، وضرب مبدأ المساواة. أما التلاعب بالنصوص لتبرير التعطيل، فلن يغيّر الحقيقة: القوانين التي أُقرت صحيحة ونافذة. النظام الداخلي للمجلس (المادة ٣٦) واضح: “تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين”. أي أنّ أي اقتراح أو مشروع قانون يحصل على الأكثرية يُعتبر مُقرًّا فور إعلان النتيجة. وكل ما عدا ذلك تضليل للرأي العام. فلتكن تجربة اليوم بعدم اكتمال النصاب، بمثابة جرس إنذار يرفع الصوت، بعد تقديم العرائض والمطالبة المستمرة من قبل العدد الأكبر من النواب لوضع اقتراح القانون الذي يصحح الخلل في القانون الحالي ليتيح للمغتربين ان يصوتوا ل ١٢٨ نائب. الإصلاح يبدأ من داخل مجلس النواب وليس بقوانين لا تطبق".