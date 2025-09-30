الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
حاصباني رد على بوصعب: القوانين المقرة أمس نافذة والإصلاح يبدأ من داخل المجلس لا بقوانين لا تطبق

أخبار لبنان
2025-09-30 | 05:18
حاصباني رد على بوصعب: القوانين المقرة أمس نافذة والإصلاح يبدأ من داخل المجلس لا بقوانين لا تطبق
حاصباني رد على بوصعب: القوانين المقرة أمس نافذة والإصلاح يبدأ من داخل المجلس لا بقوانين لا تطبق

 كتب النائب غسان حاصباني على "إكس": "رداً على الزميل نائب رئيس مجلس النواب: المشكلة لم تكن يومًا في النواب الذين مارسوا دورهم التشريعي، بل في قرار سياسي متعمّد صادر عن رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين في تقرير مصير البلد، وضرب مبدأ المساواة. أما التلاعب بالنصوص لتبرير التعطيل، فلن يغيّر الحقيقة: القوانين التي أُقرت صحيحة ونافذة. النظام الداخلي للمجلس (المادة ٣٦) واضح: “تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين”. أي أنّ أي اقتراح أو مشروع قانون يحصل على الأكثرية يُعتبر مُقرًّا فور إعلان النتيجة. وكل ما عدا ذلك تضليل للرأي العام. فلتكن تجربة اليوم بعدم اكتمال النصاب، بمثابة جرس إنذار يرفع الصوت، بعد تقديم العرائض والمطالبة المستمرة من قبل العدد الأكبر من النواب لوضع اقتراح القانون الذي يصحح الخلل في القانون الحالي ليتيح للمغتربين ان يصوتوا ل ١٢٨ نائب. الإصلاح يبدأ من داخل مجلس النواب وليس بقوانين لا تطبق".

أخبار لبنان

بوصعب:

القوانين

المقرة

نافذة

والإصلاح

المجلس

بقوانين

مخزومي: صوت المغتربين ضرورة وطنية
الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
04:58

النائب جورج عدوان: القوانين التي أقرت بالامس هي نافذة ومقرّة الا اذا "بدنا نعمل اجتهاد جديد" علمًا أن الدعوة التي وُجّهت لمجلس النواب هي ليوم الاثنين فقط

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-03

بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء

LBCI
آخر الأخبار
04:53

النائب فراس حمدان من مجلس النواب: لا يمكن اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي النافذ

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

النائب فراس حمدان: لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ الحالي

LBCI
أخبار لبنان
08:38

جعجع: تعطيل الجلسة التشريعية اليوم يقع على عاتق الرئيس نبيه بري

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
أخبار لبنان
08:20

بهاء الحريري: لبنان لا يُبنى بالتهميش بل بمشاركة جميع أبنائه أينما وجدوا

LBCI
أخبار لبنان
08:11

شقير بحث مع سفير المكسيك سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

LBCI
أخبار دولية
2025-08-30

إسرائيل تؤكد قصف منشأة في اليمن

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

LBCI
آخر الأخبار
06:57

جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط

LBCI
آخر الأخبار
06:51

الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب

LBCI
أخبار دولية
06:01

نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:15

بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
01:54

بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)

