نواف سلام رحب بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

كتب رئيس مجلس الوزارء نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "أرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، ولا سيما أنها تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني. كما أن الخطة تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ونرحب كذلك بإعلان الرئيس ترامب رفض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".