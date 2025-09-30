إخلاء سبيل المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري

أُخلي سبيل المدير العام لكازينو لبنان، رولان خوري.



وشكر كل من وقف إلى جانبه ودعمه، مؤكدًا أن هناك في لبنان قضاة شجعان يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها، وأنه سيسعى لنيل البراءة.



وقال "أشكر كل من وقف إلى جانبي جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج".



وأوضح خوري أن فريق الإدارة متجانس وواثق ببراءته، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد وضع الخطة اللازمة لإعادة تشغيل الأعمال في الكازينو، وأن احتفالات عيد الميلاد ستقام في أبهى حلّة. كما أكّد أنه ما زال رئيس مجلس الإدارة وسيستكمل مهامه.



من جهته، صرّح محاميه أن الملف يتجه إلى "تبرئة كل الاتهامات العارية عن الصحة"، مشيرًا إلى أن الكفالة شملت حضور خوري والتعويضات الشخصية.