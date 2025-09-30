الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

أخبار لبنان
2025-09-30 | 07:17
LBCI
وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات
وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت.

وأوضح أنّها اختيرت، نظرًا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وأنّه تبيّن وجود مخالفات.

وأشار إلى فتح محضر عدليّ بحق المخالفين للمرة الأولى "وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام الماليّ".

وشدد على وجوب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الـ45 يومًا الماضية، قائلًا إنّ التعميم صُدر ونُشر عبر وسائل الإعلام وأستبعد أن يكون البعض غير مطّلع عليه.

وأضاف: "الاساس تركيب الفلتر والعداد والفاتورة والذي لن يلتزم سيُحاسب".

وأكّد أنّ هذه الحملة لا تهدف الى التضييق على أصحاب المولدات بل الى خلق شراكة مسؤولة معهم وهذه الحملة لن تقتصر على منطقة من دون أخرى.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الإقتصاد:

الكشف

مولدات

أنحاء

بيروت

وتبيّن

مخالفات

تنظيف معمل فرز نفايات المنية تمهيدًا لتشغيله بعد سنوات من التوقف
إخلاء سبيل المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري
LBCI
خبر عاجل
06:24

وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي

LBCI
أخبار لبنان
07:05

أمن الدولة واصلت ضبط مخالفات المولدات في بيروت صونا لصحة المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-22

البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد قرارات وزارة الاقتصاد بموضوع تنظيم عمل المولدات

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-06

أمن دولة: 48 محضراً بحق أصحاب مولدات مخالفة في الأشرفية

LBCI
أخبار لبنان
11:11

عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة

LBCI
آخر الأخبار
11:04

قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
09:55

مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

LBCI
اقتصاد
09:16

جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 30-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:05

أمن الدولة واصلت ضبط مخالفات المولدات في بيروت صونا لصحة المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
07:54

تنظيف معمل فرز نفايات المنية تمهيدًا لتشغيله بعد سنوات من التوقف

LBCI
أخبار لبنان
09:55

مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

LBCI
آخر الأخبار
06:57

جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط

LBCI
آخر الأخبار
06:51

الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب

LBCI
أخبار دولية
06:01

نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:15

بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

