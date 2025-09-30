وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت.



وأوضح أنّها اختيرت، نظرًا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وأنّه تبيّن وجود مخالفات.



وأشار إلى فتح محضر عدليّ بحق المخالفين للمرة الأولى "وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام الماليّ".



وشدد على وجوب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الـ45 يومًا الماضية، قائلًا إنّ التعميم صُدر ونُشر عبر وسائل الإعلام وأستبعد أن يكون البعض غير مطّلع عليه.



وأضاف: "الاساس تركيب الفلتر والعداد والفاتورة والذي لن يلتزم سيُحاسب".



وأكّد أنّ هذه الحملة لا تهدف الى التضييق على أصحاب المولدات بل الى خلق شراكة مسؤولة معهم وهذه الحملة لن تقتصر على منطقة من دون أخرى.