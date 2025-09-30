بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

حُدّد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.



ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين لتأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوريّ.