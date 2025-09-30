بهاء الحريري: لبنان لا يُبنى بالتهميش بل بمشاركة جميع أبنائه أينما وجدوا

رأى بهاء الحريري أن ما يُطرح اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل محاولة فاضحة لسلب المغتربين حقهم الدستوري في تقرير مصير وطنهم وصنع القرار.



وأكد في منشور على منصة "اكس" أن اللبنانيون في الخارج لم يتخلّوا يومًا عن ‎لبنان، بل ساندوه في أصعب الظروف، وكرامتهم لا تقلّ عن كرامة أي مواطن في الداخل.



وشدد على أن حصر تصويت المغتربون بستة نواب فقط، هو إقصاء مكشوف وانتهاك واضح لمبدأ المساواة.



وقال: "لبنان لا يُبنى بالتهميش، بل بمشاركة جميع أبنائه، أينما وجدوا".