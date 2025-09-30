الأخبار
مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

أخبار لبنان
2025-09-30 | 09:55
مشاهدات عالية
رأى رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن خطة متكاملة لوقف الحرب في غزة تستحق التقدير، لا سيما لما تحمله من بنود واضحة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري. 

واعتبر أنّ ما عبّر عنه الرئيس ترامب يعكس موقفًا سياسيًا مسؤولًا، يضعه في موقع الداعم الحقيقي لحلول السلام العادل في المنطقة، ويؤكّد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد مخزومي أن موقف الرئيس الأميركي الرافض لضمّ الضفة الغربية يُعبّر عن "فهم عميق لمقتضيات الاستقرار، ويُسجَّل له كقائد يرى في العدالة مدخلًا أساسياً لأي حل دائم".

