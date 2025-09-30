الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة

أخبار لبنان
2025-09-30 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفد من اتحاد المؤسسات الفرنسية MEDEF برئاسة جيرار وولف مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء بحضور المدير العام لشركة Merit Invest SAL (مجموعة CMA CGM) جو دقاق، ومدير عام محطة الحاويات شارلي درزي. 

وتطرق عيتاني في كلمة له خلال الجولة إلى ما حققه مرفأ بيروت من رقم قياسي عالمي، إذ احتل المركز ٥٤ ضمن مؤشر أداء موانيء الحاويات العالمي، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ نسبة إلى ما كان عليه (في المرتبة 323 عام 2022 ثم المرتبة 81 عام 2023)، شاكرًا الحكومة الفرنسية، ورئيس الجمهورية، وسفير فرنسا في لبنان، والممثل التجاري في السفارة الفرنسية على دعمهم المتواصل.

كما شكر الشركات الفرنسية التي شاركت مع إدارة المرفأ خبراتها وتوجيهاتها.

وفي إطار الجولة، شرح عيتاني للوفد ابرز ما يتضمنه المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، موضحًا أنه يهدف إلى إعادة تأهيل البنية البحرية والبرية ليتوافق مع أفضل المعايير الدولية؛ تنظيم حركة السير داخل المرفأ وعلى مداخله، فتح مدخل رئيسي جديد (مدخل رقم 9)، إعادة ترميم وصيانة الأرصفة، تعميق الحوض الثالث وتنظيف الحوض الرابع، إعادة توزيع باحات التحميل مع تخصيص منطقة RORO، إنشاء محطات للركاب، وتخصيص مساحات لإنتاج الطاقة الشمسية لدعم تشغيل المرفأ بصورة مستدامة. كما سيشمل المخطط مساحات تجارية وترفيهية على الواجهة البحرية، بما يساهم في تعزيز دور المرفأ الاقتصادي والسياحي، وتحويله إلى مساحة متكاملة تربط بين النشاط اللوجيستي والأنشطة الخدمية الموجهة للزوار.

ولفت عيتاني إلى أن الإدارة أنجزت دفاتر شروط كاملة للمرحلة التنفيذية، وقد وصلت هذه الدفاتر إلى مراحلها النهائية بالتنسيق مع خبراء دوليين فرنسيين وبدعم من الحكومة الفرنسية استعداداً لطرحها. 

من جهته، أوضح دقاق ان موضوع السكانرز صار في مراحله التنفيذية، مشيرًا إلى ان CMA تعمل بالتعاون مع مدير مرفأ بيروت لاستكمال المشاريع، بما يسهم في تحسين عمليات المرفأ وتعزيز جاهزيته التشغيلية.

أخبار لبنان

للوفد

الفرنسي:

مشروع

متكامل

لتحديث

المرفأ

جديدة

للتجارة

والسياحة

LBCI التالي
أسرار الصحف 30-9-2025
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-08

رسامني أكد أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحديث مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-29

الرئيس عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر الداعمة والزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-17

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
آخر الأخبار
01:57

الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته

LBCI
أخبار لبنان
12:01

سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
01:49

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الخلافات السياسية الإنتخابية تعطل التشريع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
حال الطقس
03:03

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
15:05

الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي

LBCI
خبر عاجل
01:49

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More