عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفد من اتحاد المؤسسات الفرنسية MEDEF برئاسة جيرار وولف مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء بحضور المدير العام لشركة Merit Invest SAL (مجموعة CMA CGM) جو دقاق، ومدير عام محطة الحاويات شارلي درزي.



وتطرق عيتاني في كلمة له خلال الجولة إلى ما حققه مرفأ بيروت من رقم قياسي عالمي، إذ احتل المركز ٥٤ ضمن مؤشر أداء موانيء الحاويات العالمي، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ نسبة إلى ما كان عليه (في المرتبة 323 عام 2022 ثم المرتبة 81 عام 2023)، شاكرًا الحكومة الفرنسية، ورئيس الجمهورية، وسفير فرنسا في لبنان، والممثل التجاري في السفارة الفرنسية على دعمهم المتواصل.



كما شكر الشركات الفرنسية التي شاركت مع إدارة المرفأ خبراتها وتوجيهاتها.



وفي إطار الجولة، شرح عيتاني للوفد ابرز ما يتضمنه المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، موضحًا أنه يهدف إلى إعادة تأهيل البنية البحرية والبرية ليتوافق مع أفضل المعايير الدولية؛ تنظيم حركة السير داخل المرفأ وعلى مداخله، فتح مدخل رئيسي جديد (مدخل رقم 9)، إعادة ترميم وصيانة الأرصفة، تعميق الحوض الثالث وتنظيف الحوض الرابع، إعادة توزيع باحات التحميل مع تخصيص منطقة RORO، إنشاء محطات للركاب، وتخصيص مساحات لإنتاج الطاقة الشمسية لدعم تشغيل المرفأ بصورة مستدامة. كما سيشمل المخطط مساحات تجارية وترفيهية على الواجهة البحرية، بما يساهم في تعزيز دور المرفأ الاقتصادي والسياحي، وتحويله إلى مساحة متكاملة تربط بين النشاط اللوجيستي والأنشطة الخدمية الموجهة للزوار.



ولفت عيتاني إلى أن الإدارة أنجزت دفاتر شروط كاملة للمرحلة التنفيذية، وقد وصلت هذه الدفاتر إلى مراحلها النهائية بالتنسيق مع خبراء دوليين فرنسيين وبدعم من الحكومة الفرنسية استعداداً لطرحها.



من جهته، أوضح دقاق ان موضوع السكانرز صار في مراحله التنفيذية، مشيرًا إلى ان CMA تعمل بالتعاون مع مدير مرفأ بيروت لاستكمال المشاريع، بما يسهم في تحسين عمليات المرفأ وتعزيز جاهزيته التشغيلية.