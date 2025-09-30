الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة
أخبار لبنان
2025-09-30 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة
استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفد من اتحاد المؤسسات الفرنسية MEDEF برئاسة جيرار وولف مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء بحضور المدير العام لشركة Merit Invest SAL (مجموعة CMA CGM) جو دقاق، ومدير عام محطة الحاويات شارلي درزي.
وتطرق عيتاني في كلمة له خلال الجولة إلى ما حققه مرفأ بيروت من رقم قياسي عالمي، إذ احتل المركز ٥٤ ضمن مؤشر أداء موانيء الحاويات العالمي، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ نسبة إلى ما كان عليه (في المرتبة 323 عام 2022 ثم المرتبة 81 عام 2023)، شاكرًا الحكومة الفرنسية، ورئيس الجمهورية، وسفير فرنسا في لبنان، والممثل التجاري في السفارة الفرنسية على دعمهم المتواصل.
كما شكر الشركات الفرنسية التي شاركت مع إدارة المرفأ خبراتها وتوجيهاتها.
وفي إطار الجولة، شرح عيتاني للوفد ابرز ما يتضمنه المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، موضحًا أنه يهدف إلى إعادة تأهيل البنية البحرية والبرية ليتوافق مع أفضل المعايير الدولية؛ تنظيم حركة السير داخل المرفأ وعلى مداخله، فتح مدخل رئيسي جديد (مدخل رقم 9)، إعادة ترميم وصيانة الأرصفة، تعميق الحوض الثالث وتنظيف الحوض الرابع، إعادة توزيع باحات التحميل مع تخصيص منطقة RORO، إنشاء محطات للركاب، وتخصيص مساحات لإنتاج الطاقة الشمسية لدعم تشغيل المرفأ بصورة مستدامة. كما سيشمل المخطط مساحات تجارية وترفيهية على الواجهة البحرية، بما يساهم في تعزيز دور المرفأ الاقتصادي والسياحي، وتحويله إلى مساحة متكاملة تربط بين النشاط اللوجيستي والأنشطة الخدمية الموجهة للزوار.
ولفت عيتاني إلى أن الإدارة أنجزت دفاتر شروط كاملة للمرحلة التنفيذية، وقد وصلت هذه الدفاتر إلى مراحلها النهائية بالتنسيق مع خبراء دوليين فرنسيين وبدعم من الحكومة الفرنسية استعداداً لطرحها.
من جهته، أوضح دقاق ان موضوع السكانرز صار في مراحله التنفيذية، مشيرًا إلى ان CMA تعمل بالتعاون مع مدير مرفأ بيروت لاستكمال المشاريع، بما يسهم في تحسين عمليات المرفأ وتعزيز جاهزيته التشغيلية.
أخبار لبنان
للوفد
الفرنسي:
مشروع
متكامل
لتحديث
المرفأ
جديدة
للتجارة
والسياحة
التالي
أسرار الصحف 30-9-2025
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-08
رسامني أكد أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحديث مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-08-08
رسامني أكد أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحديث مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-07-29
الرئيس عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر الداعمة والزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا
أخبار لبنان
2025-07-29
الرئيس عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر الداعمة والزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-17
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-17
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
0
أخبار لبنان
2025-08-28
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
أخبار لبنان
2025-08-28
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
0
آخر الأخبار
01:57
الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته
آخر الأخبار
01:57
الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته
0
أخبار لبنان
12:01
سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية
أخبار لبنان
12:01
سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية
0
خبر عاجل
01:49
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
خبر عاجل
01:49
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الخلافات السياسية الإنتخابية تعطل التشريع
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الخلافات السياسية الإنتخابية تعطل التشريع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
2
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
3
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
5
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
6
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
7
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
8
خبر عاجل
01:49
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
خبر عاجل
01:49
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More