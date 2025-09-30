أسرار الصحف 30-9-2025

النهار



- يجهد مسؤول حزبي إلى نيل تعهد من أحد الأحزاب الفاعلة (غير حزبه) بتبني ترشيحه إلى انتخابات 2026 لكنه يعاني من عدم التجاوب معه وعدم الردّ عليه إيجاباً أو سلباً.

- يدور همس في بعلبك أن نائباً حالياً دعم "حزب الله" وصوله إلى ساحة النجمة في الدورة السابقة لن يكون مرشحاً على لوائحه بعدما اعتبر الحزب أنه ردّ له الجميل.

- بلغ عدد سمات العمل الممنوحة لعمال أجانب في لبنان ما بين منتصف تموز ومنتصف آب 2025 نحو 5811 سمة منها 3843 لعاملات إثيوبيات.

- يقول دبلوماسي عربي إن حكومة الرئيس نواف سلام هي الاكثر تجاوباً وفاعلية في التعامل مع المطالب وعلاقات التعاون منذ زمن بعيد.

- أبلغ علي لاريجاني الرئيس نبيه بري بأن الدعوة التي وجهها الشيخ نعيم قاسم إلى السعودية كانت منسقة سابقاً مع القيادة الإيرانية وتأتي في سياق تقدم الحوار الإيراني السعودي.

- مجدداً اختفى نائب صور السابق عن "حزب الله" نواف الموسوي عن واجهة الهرم القيادي للحزب وعن الإطلالات بعد أن قدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية على أنه المكلّف من قيادة الحزب بالمسؤولية عن ملف الحدود والطاقة في ذروة الأهمية التي اكتسبها هذا الملف قبيل حرب إسناد غزة التي أطلقها الحزب.

- مع ارتفاع أسعار الذهب وازدياد الطلب كثرت عروض الذهب المزوّر ما دفع القوى الأمنية إلى التحذير من الوقوع في فخ تجار مفترضين.

- اعتبر وزير سابق أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يبدو كأنه ولد ميتاً.

الجمهورية

- عُلِمَ أنّ حزباً بارزاً يترقّب موقف مرجعية سياسية ليبني على الشيء مقتضاه، مع استعداده لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

- عُلِمَ أنّ إتصالات تجري بين أكثر من فريق سياسي لتأمين موقف واحد من ملف إشكالي، ولو أدّى ذلك إلى شلّ إحدى المؤسسات الدستورية.

- تردّد أنّ قاضياً تعرّض إلى نكسة معنوية بعدم تطبيق عدالة التشكيلات بحقه مما تسبّب في وفاته.

اللواء

- تتجه الجهات المعنية إلى نصب كمائن عند تخوم مناطق في ضواحي بيروت لملاحقة عناصر تتولى ترويج الممنوعات على دراجات نارية.

- بدأت اتصالات الائتلافات في الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من الأجواء الضاغطة بين الكتل النيابية حول تعديلات القانون الحالي أو السير به كما هو.

- عادت دوائر إسرائيلية إلى الترويج لمشروع قديم يقضي بالسيطرة على منطقة جنوب الليطاني بعمق 40 كلم؟!





البناء

- أبدت مصادر فلسطينية خشيتها من أن يكون ما خرج عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو تقديم التغطية لنتنياهو لمواصلة الحرب وتحميل المقاومة مسؤولية استمرار الحرب بعدما تحوّل الثقل العربي الإسلامي إلى غطاء لكل كلمة يقولها ترامب وقام ترامب بدوره في تحويل التزامه للجانب العربي الإسلامي بدور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة واعتبار هدف قيام الدولة الفلسطينية أفق المبادرة إلى مجرد كلمات إنشائية مشروطة بمنح "إسرائيل" حق الفيتو في القول إن السلطة الفلسطينية أنجزت الإصلاح وأن الفلسطينيين مؤهلين لإنتاج قيادة تطمئن "إسرائيل" ليستحقوا حكم أنفسهم، بينما تحوّل نزع سلاح المقاومة إلى شرط مباشر يسبق الانسحاب الإسرائيلي بعدما كان أمر السلاح مساراً لاحقاً والانسحاب أمراً فورياً وصار المكسب العربي الإسلامي هو اعتذار نتنياهو من قطر.

- حذّر نشطاء مشاركون في أسطول الصمود العالمي الذي يتوجه إلى غزة لفك الحصار عنها من تعرّضهم ليل اليوم الثلاثاء للتطويق والاقتحام للسفن واعتقال من عليها، ووجّه هؤلاء نداء عاجلا لكل النشطاء في العالم لإطلاق تحركات تضامنية لحماية الأسطول، خصوصاً أن مواقف الحكومات الأوروبية الداعمة للأسطول لا تزال دون مستوى توفير الضغط اللازم لحماية الأسطول. وأبدى المشاركون في الأسطول خشيتهم من أن يؤدي الكلام عن حل قريب قادم لإنهاء الحرب على غزة لا يزال مجرد كلام بكلام إلى حالة من الاسترخاء ما يتيح الفرصة أمام الاحتلال الاستفراد بالأسطول الذي يفترض عبر احتضانه ودعمه أن يشكل مساراً مستمراً حتى يكسر الحصار أو تقف الحرب فعلياً وليس من خلال البيانات.