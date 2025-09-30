الأخبار
بوصعب: جلسة الأمس عُطلت... وعدوان: القوانين المقرة أمس نافذة

أخبار لبنان
2025-09-30 | 12:54
بوصعب: جلسة الأمس عُطلت... وعدوان: القوانين المقرة أمس نافذة
بوصعب: جلسة الأمس عُطلت... وعدوان: القوانين المقرة أمس نافذة

تطيير نصاب جلسة الأمس، دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى سحب أرنب من جيبه يضغط فيه على النواب المعطلين. أرنب أعلن عنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، مؤكداً لنواب القوات أن القوانين التي أقرت بالأمس قبل تطيير النصاب وأبرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معطلة. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الأمس

عُطلت...

وعدوان:

القوانين

المقرة

نافذة

الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس
مسؤول رفيع لـ"الجمهورية": لا تأجيل للإنتخابات ولو ليوم واحد
LBCI
أخبار لبنان
05:18

حاصباني رد على بوصعب: القوانين المقرة أمس نافذة والإصلاح يبدأ من داخل المجلس لا بقوانين لا تطبق

LBCI
أخبار لبنان
04:21

بوصعب: من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم ما يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة والقوانين المقرة تبقى محفوظة بانتظار جلسة أخرى

LBCI
آخر الأخبار
04:58

النائب جورج عدوان: القوانين التي أقرت بالامس هي نافذة ومقرّة الا اذا "بدنا نعمل اجتهاد جديد" علمًا أن الدعوة التي وُجّهت لمجلس النواب هي ليوم الاثنين فقط

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-03

بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
16:18

وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية

LBCI
أخبار لبنان
15:14

الحجار بحث مع رسامني ملفات مشتركة والتقى البعريني ورستم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
أمن وقضاء
12:03

أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-03

الإدارة العسكرية لكييف: روسيا شنّت هجومًا صاروخيًا على العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
06:59

أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

LBCI
أخبار دولية
01:54

بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)

