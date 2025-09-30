بوصعب: جلسة الأمس عُطلت... وعدوان: القوانين المقرة أمس نافذة

تطيير نصاب جلسة الأمس، دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى سحب أرنب من جيبه يضغط فيه على النواب المعطلين. أرنب أعلن عنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، مؤكداً لنواب القوات أن القوانين التي أقرت بالأمس قبل تطيير النصاب وأبرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معطلة.