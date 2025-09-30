مخزومي: كفى كلامًا فلنمض إلى الأمام

أكّد النائب فؤاد مخزومي أنّ السعودية، الإمارات، الأردن، مصر، تركيا وقطر تطالب بنزع سلاح "حماس"، "الذي دمر غزة".



وكتب على منصة "اكس": "هنا، فقط من يتمسك بسلاح "حزب الله"، الذي يجلب الدمار للبنان، يجب ألا نفوّت هذه الفرصة، للبنان، للمستقبل".



وأضاف: "كفى كلامًا، فلنمض إلى الأمام".