مخزومي: كفى كلامًا فلنمض إلى الأمام

السعودية، الإمارات، الأردن، مصر، تركيا وقطر يطالبون بنزع سلاح حماس الذي دمّر غزة.
هنا فقط من يتمسّك بسلاح حزب الله الذي يجلب الدمار للبنان.
يجب ألّا نفوّت هذه الفرصة.
من أجل لبنان، من أجل المستقبل.
كفى كلامًا، فلنمضِ إلى الأمام.
"Saudi Arabia, UAE, Jordan, Egypt, Turkey and… pic.twitter.com/SMCCrCyd88
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 30, 2025
