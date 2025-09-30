الأخبار
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية

أخبار لبنان
2025-09-30 | 16:18
وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية
وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية

وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات "Munich Leaders Meeting".

وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية-السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.

 

أخبار لبنان

الدفاع

الوطني

المملكة

العربية

السعودية

بوصعب: من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم ما يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة والقوانين المقرة تبقى محفوظة بانتظار جلسة أخرى
الرئيس عون يرحّب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة ويأمل بموافقة سريعة من المعنيين
LBCI السابق

