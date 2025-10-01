الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
2025-09-30 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 1-10-2025
النهار
يقول وزير يمسك بحقيبة سيادية إن تعامل الجيش بروية مع إضاءة صخرة الروشة مردّه إلى تجنيب المؤسسة العسكرية مواجهة يمكن أن تتخذ بعداً مذهبياً خصوصاً أنها تمارس ضغوطاً إن في الجنوب عبر ضبط السلاح أو في البقاع عبر مكافحة التهريب والكبتاغون.
تنطلق في غرف مظلمة حملات على رئيس الجمهورية تتهمه بالتنازل المسبق لـ"حزب الله" منذ ما قبل الانتخاب وتعتبر أنه نسخة منقحة عن الرئيس ميشال عون الذي تنازل لمصلحة الحزب كثيراً، ويقول مصدر معني إن الحملات تخدم الحزب بقدر ما تضرّ بالعهد وبخططه للنهوض بالوضع.
يقول دبلوماسي عربي إن الانفتاح الخليجي على "حزب الله" غير ممكن حالياً ما دام الحزب لا يزال مصنفاً إرهابياً في هذه الدول.
للمرة الأولى منذ زمن، تعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.
تردد أن أكثر من سفير خليجي سيصل إلى لبنان في العام الجديد، ومعهم طواقم جاهزة تتواصل مع الموجودين حالياً، وذلك في إطار حقبة ومرحلة جديدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي .
الجمهورية
يقول مسؤول كبير، إنّ عاصمة كبرى فوّتت فرصة كبيرة لتحقيق هدف معقّد وحسّاس، وذلك بعدم الأخذ بوجهة نظر لبنانية في الوقت المناسب.
يشكو أهالي منطقة البياضة والمطيلب من فواتير تعسفية تفرضها شركة الكهرباء، إذ بلغت فاتورة منزل عادي 350 دولاراً، فيما الكهرباء نادرة الوجود كما هو معلوم.
لوحِظ أنّ ما يُروَّج له من إصلاحات لم يطل الكارتيلات والاحتكارات المبنية على محاصصات وشراكات بين أحزاب سلطوية ومافيا تجارية.
اللواء
حسب مصادر نيابية، فإنه ما لم يجرِ إنهاء الجلسة النيابية، فإن القوانين التي أُقِرَّت تبقى من دون أثر تشريعي عملي..
في المقلب الآخر من المشهد، نقاشات في "البيئة المعروفة" على مستوى الانتلجنسي عن جدوى "حرب الإسناد" وحسابات الربح والخسارة فيها..
تشهد دوائر إحدى الوزارات السيادية اكتظاظاً للعائدين من الخارج، في ضوء محدودية الوظائف والصلاحيات..
البناء
قال مصدر فلسطيني إن المقاومة تأخذ وقتها في دراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة بانتظار نتائج التفاوض الجاري بين دول الخليج وتركيا من جهة وفريق الرئيس ترامب من جهة مقابلة، لمناقشة التعديلات التي أدخلت على الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها والتي تتناول أربعة عناوين الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والثاني إدارة غزة من حكومة فلسطينية تقوم على وحدة الضفة وغزة والثالث ربط حصر السلاح الفلسطيني بالحكومة الفلسطينية الموحّدة والرابع ربط أي حديث عن التطبيع بقيام الدولة الفلسطينية. ويقول المصدر إن الجانب العربي والتركي أكد لوفد المقاومة المفاوض أنه بدون هذه البنود تصبح الصيغة وقف الحرب وتبادل الأسرى وانسحاب جزئي لجيش الاحتلال والمقاومة مستعدة لدرس الصيغة إذا ربط فيها مصير السلاح والتطبيع بالدولة الفلسطينية بإضافة واضحة لهذا الربط في الصيغة أو بحذف هذه البنود بالتوازي منها، وليس إبقاء ما يترتب على العرب والفلسطينيين وحذف ما يطلبونه.
كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب تولي رئاسة ما يُسمّى بمجلس السلام في صيغته للحل في غزة ولم يطلب منه أحد ذلك بعدما كان طوني بلير مرشحاً للمنصب. ورجّح المصدر أن يكون للأمر علاقة بالجانب المالي المتصل بإعادة الإعمار وحرص ترامب عبر منصب الرئاسة منح صهره جاريد كوشنر فرصة إدارة عشرات المليارات من الدولارات التي سيقوم العرب بتوفيرها لإعادة الإعمار وإعادة إحياء المشاريع العقارية التي سبق لترامب أن تبناها بنصائح من كوشنر، ومنها ريفيرا الشرق الأوسط الذي بات على جزء من غزة مع إعادة فرز وضمّ عقاري فيها يتيح اقتطاع ثلث مساحة القطاع لمشاريع كوشنر ترامب على أن يترك لبلير إدارة الشأن الخدمي في غزة عبر الفريق الفلسطيني الذي سيتمّ تعيينه من الأوروبيّين والعرب.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
1-10-2025
أسرار الصحف 30-9-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-31
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
2025-08-31
أسرار الصحف 1-9-2025
0
اسرار
2025-09-09
أسرار الصحف 10-9-2025
اسرار
2025-09-09
أسرار الصحف 10-9-2025
0
اسرار
2025-07-09
أسرار الصحف 10-07-2025
اسرار
2025-07-09
أسرار الصحف 10-07-2025
0
اسرار
2025-09-29
أسرار الصحف 30-9-2025
اسرار
2025-09-29
أسرار الصحف 30-9-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-29
أسرار الصحف 30-9-2025
اسرار
2025-09-29
أسرار الصحف 30-9-2025
0
اسرار
2025-09-28
أسرار الصحف 29-9-2025
اسرار
2025-09-28
أسرار الصحف 29-9-2025
0
اسرار
2025-09-26
أسرار الصحف 27-09-2025
اسرار
2025-09-26
أسرار الصحف 27-09-2025
0
اسرار
2025-09-25
أسرار الصحف 26-09-2025
اسرار
2025-09-25
أسرار الصحف 26-09-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية
أخبار لبنان
16:18
وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية
0
أخبار لبنان
08:11
شقير بحث مع سفير المكسيك سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
أخبار لبنان
08:11
شقير بحث مع سفير المكسيك سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
0
آخر الأخبار
2025-09-19
وكالة الأنباء العراقية: القتيل متهم بالضلوع المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا وأميركا تم إحباطها
آخر الأخبار
2025-09-19
وكالة الأنباء العراقية: القتيل متهم بالضلوع المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا وأميركا تم إحباطها
0
أخبار لبنان
2025-08-13
إقفال صيدليتين بيطريتين في البقاع الغربيّ بالشمع الأحمر لضبط القطاع
أخبار لبنان
2025-08-13
إقفال صيدليتين بيطريتين في البقاع الغربيّ بالشمع الأحمر لضبط القطاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
2
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
3
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
4
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
5
أخبار دولية
06:01
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
أخبار دولية
06:01
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
6
خبر عاجل
03:43
معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب: القرار لدى نواب القوات والكتائب وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم
خبر عاجل
03:43
معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب: القرار لدى نواب القوات والكتائب وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم
7
فنّ
06:14
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
فنّ
06:14
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
8
خبر عاجل
06:24
وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي
خبر عاجل
06:24
وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More