النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع
أخبار لبنان
2025-10-01 | 03:20
النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وزير الزراعة نزار هاني، على رأس وفد من فريق عمله، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وتم في خلال اللقاء، عرض شامل للخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة الزراعة لدعم المزارعين وتعزيز صمودهم، ولا سيما في ما يتعلق بالاستراتيجيات المستدامة لتطوير الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وتحديث البنى التحتية الزراعية بما يواكب حاجات المزارعين والمجتمع الريفي.
وشدد النائب جنبلاط على دعم "التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي" لكل مبادرة تصبّ في مصلحة المزارعين وتضمن تنمية الريف اللبناني، مثمّناً الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بقيادة الوزير هاني، ومؤكداً الاستعداد للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد الوزير هاني على أهمية الشراكة بين الوزارات والكتل النيابية لدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة تكاملية مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتأمين حلول عملية للتحديات القائمة.
ةاختتم اللقاء بتأكيد متابعة التواصل والتنسيق بين الطرفين لما فيه مصلحة الزراعة اللبنانية والاقتصاد الوطني عموماً.
