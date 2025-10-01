العبسي مستقبلا عقيص: لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب جورج عقيص وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد عموما وزحلة والبقاع خصوصا في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة التي تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم معالجتها بالحكمة والروية .



وقال عقيص بعد اللقاء: "تطرقنا مع صاحب الغبطة الى اوضاع ابناء الطائفة في لبنان عموما وزحلة والبقاع خصوصا في ظل الاوضاع السائدة".



وأضاف: "شددنا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وان كنت ارى ان مشاركة المغتربين تشكل مروحة اوسع للتمثيل الديمقراطي، كما توافقنا على انه لا تتوفر حاليا الاسباب الموجبة لتطييرها او تأجيلها".



وأمل ان يتم التوافق على صيغة تساعد على النهوض سريعا بالبلاد وتحقيق الاصلاحات للانطلاق باعادة لبنان الى مكانه الطبيعي على الخريطتين المحلية والاقليمية والدولية.