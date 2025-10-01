وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية

أعلن وزير العمل محمد حيدر عن مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية.وشدد حيدر بعد اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي، على ضرورة التزام أصحاب العمل بالإجراءات القانونية، مع تفعيل فرق التفتيش يومياً.في المقابل، أكد النائب فادي علامة أن اللجنة تضع أولوية لملف عودة النازحين السوريين وتنظيم سوق العمل، بما يضمن إدماجهم بشكل قانوني منظم، الى جانب الحد من المنافسة مع اليد العاملة اللبنانية.