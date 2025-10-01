الأخبار
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
أخبار لبنان
2025-10-01 | 07:15
مشاهدات عالية
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في حزب الله النائب عز الدين أن نزع سلاح حزب الله هو نزع للروح وأن الروح لا ينزعها إلا من خلقها.
وقال عز الدين في ذكرى شهداء صور : "لن نرفع راية الاستسلام، ولن نسمح لهذا البلد الذي ارتوى بدمائنا ودماء شهدائنا أن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية".
وأضاف: "الذين يزايدون على حزب الله بين الحين والآخر بموضوع الدولة ومقولة إنّها دولة ضمن دولة ويريدون تفكيك الدولة اللبنانية ومنع بنائها، ففي الحقيقة إذا أردنا أن نقرأ في تاريخ الشيعة في هذا البلد سنجدهم هم الذين كانوا الأحرص على بناء الدولة".
وأشار إلى أن كل الضغوطات التي تُمارَس اليوم في لبنان هي لأجل هدف واحد وقضية واحدة لا ثاني لها، وهي كيف ينزعون القدرة من المقاومة ومن لبنان ومن هذا الشعب ومن هذه البيئة، وإفقادهم القدرة والقوة، الأمر الذي سيسهّل للعدو اجتياح لبنان كما اجتاح سوريا، بعد أن دمّر كل قدراتها العسكرية – الاستراتيجية من صواريخ وطائرات ومراكز أبحاث وقدرات متنوعة.
وتطرّق النائب عز الدين إلى ما حصل في منطقة الروشة في بيروت، فشدّد على أن بيروت ليست للسنة أو للموارنة فحسب، وليست لأي طائفة أو مذهب، بل هي متنوعة كتنوع كل مدن لبنان، معتبرا أنه كان يحتاج الامر إلى التعاطي بسعة صدر من قبل الحكومة، لأن آلة الرياسة تتطلب سعة الصدر.
ورأى انه "إذا كان الحاكم غير قادر على استيعاب الآخرين والعدل بين جميع مكونات البلد، فلن يستطيع أن يحكم، لذلك كان من المفترض أن يمتلك مزيدًا من الحكمة والعقلانية وعدم التسرع في مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد، لأن سرعة وردة الفعل تشكّل مخاطر نحن في غنى عنها، خاصة وأن البلد يعيش تأزّمًا نتيجة الاعتداءات الصهيونية والعدوان الإسرائيلي الدائم والضغوطات التي يواجهها".
وقال عز الدين: "كان ينبغي ألا تتلهّى الحكومة بصغائر الأمور، وأن تذهب لتحقيق المصالح الوطنية العليا وتقديم الأولويات التي وردت في برنامجها، وعلى رأسها أن يكون التعاطي من خلال رئيسها بروحية إيجابية وتوازن في إقامة العلاقات بين جميع مكونات هذا الوطن دون انحياز ودون أي رد فعل، لأن رد الفعل لا يُنتج سوى المزيد من المخاطر".
أخبار لبنان
الدين:
البلد
محمية
أميركية
مستوطنة
إسرائيلية
