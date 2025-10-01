0min

مروان حمادة : أول أكتوبر يوم موت أرادوه لي أتمنى ان يكون يوم حياة للجميع

أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة بالتصريح التالي:

أول أكتوبر 2004 / 2025، يوم الموت الذي أرادوه لي أتمنى أن يكون يوم حياة للجميع وللبنان العربي الحر المستقل".