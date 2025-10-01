الأخبار
22
o
لقاءات نيابية وروحية وديبلوماسية في السرايا
أخبار لبنان
2025-10-01 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لقاءات نيابية وروحية وديبلوماسية في السرايا
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ظهر اليوم في السرايا وفدا من" منتدى حوار بيروت" برئاسة النائب فؤاد مخزومي الذي قال :" بعد لقائنا مع دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وفي ظل المستجدات الوطنية، يؤكد منتدى حوار بيروت على ما يلي:
1- دعمه الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ويشدّد على ضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة.
2- يُثمّن المنتدى الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية.
3- يرفض المنتدى بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ويعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء.
4- يشدّد المنتدى على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد.
5- يعرب المنتدى عن تقديره العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف.
6- يحذّر المنتدى من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ويطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين.
7- يذكّر المنتدى بأنه يرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة".
نواب
واستقبل الرئيس سلام النواب وليد البعريني، نبيل بدر، عماد الحوت، وبلال الحشيمي.
واكد النواب دعمهم لمواقف الرئيس سلام ووقوفهم الى جانبه في القرارات التي تتخذها الحكومة.
بعد اللقاء قال النائب بدر:"تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سلام وشرحنا له أنه اليوم نحن بامس الحاجة إلى إرساء جو من التوافق بين السلطات الثلاث ، وبخاصة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اللبناني، واليوم ليس من الممكن ان نرى المجلس النيابي معطلا ، وهناك ضرورة إرساء قانون يقبل به كل اللبنانيين، أتكلم عن قانون الانتخاب وعلى المجلس النيابي أن يتوافق فيما بينه على قانون يرضى به اكثر الكتل السياسية، و سمعنا من دولة الرئيس خلال اللقاء معه اليوم ، بعض تفاصيل وأحداث صخرة الروشة، وقد شددنا على ضرورة حماية العيش المشترك والسلم الأهلي وأن نتخطى هذه اللحظة السوداء في تاريخ بيروت، وأن نذهب جميعا إلى إرساء القانون الذي دائما يجب ان يكون فوق الجميع ".
مطار القليعات
وكان الرئيس سلام استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام ومفتي عكار زيد بكار زكريا في حضور الوزير السابق محمد شقير ورئيسي بلدية القليعات عبد الرزاق خشفة وتل حياة احمد خضر خالد.
واوضح المفتي امام ان "البحث تناول اهمية انطلاق العمل بمطار القليعات لما يشكله من رافعة اقتصادية للمنطقة وجذب للمستثمرين ، وكذلك اعادة تصنيف الاراضي المحيطة بمطار القليعات."
دو فريج
كذلك التقى الرئيس سلام الوزير السابق نبيل دو فريج.
سفراء جدد
واستقبل رئيس الحكومة سفراء لبنان الجدد المعينين في كل من روما كارلا جزار، فيينا سينتيا شدياق،الفاتيكان فادي عساف ولندن فرح بري قبيل توجههم الى مراكز عملهم الجديدة.
أخبار لبنان
نيابية
وروحية
وديبلوماسية
السرايا
