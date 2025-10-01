الأخبار
رسامني عرض ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الإستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص
2025-10-01 | 10:42
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضم المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط جرتشن بيري، مديرة قسم البنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا – مجموعة البنية التحتية المستدامة عايدة سيتديكوفا، ومدير مكتب لبنان أليساندرو فيتاديني.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشراكة مع الدولة في مشاريع استراتيجية.
وتطرق البحث الى عدد من الملفات الأساسية أبرزها: مطار القليعات، مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس، وأوتوستراد خلدة – العقيبة، إلى جانب الطرق الدولية من مرفأ بيروت إلى المصنع ومن المرفأ إلى الحدود الشمالية.
وأكد رسامني خلال اللقاء "أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، مشددًا على أن "الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة".
وقال: "نسعى لجعل لبنان منصة استراتيجية حيوية تربط الأسواق الإقليمية والدولية، وتضعه في قلب مسارات التجارة والنقل في المنطقة، ليكون القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في تطوير البنى التحتية ودفع المشاريع الوطنية الحيوية قدمًا".
Learn More