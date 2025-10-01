شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني والحكيم الطريق الأقصر لضمان الإستقرار وسلامة البلد

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا عضو "اللقاء الديمقراطي" الوزير السابق النائب اكرم شهيب وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد، وهنأه على المواقف التي صدرت عنه لا سيما خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.



وأوضح النائب شهيب بعد اللقاء ان "المرحلة دقيقة والبلاد في وضع أدق، وبالتالي فإن التعاطي العقلاني والحكيم هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار وسلامة البلد على كل المستويات".