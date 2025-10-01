المطارنة الموارنة يؤكدون ضرورة الالتزام بالعمل التشريعي وإجراء الانتخابات في موعدها

عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، حيث تدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.وتابعوا تحرك الحكم والحكومة على الصعيدين العربي والدولي، لاسيما زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى نيويورك، وكلمته أمام الجمعية العمومية للأُمم المتحدة، ولقاءاته رؤساء دول، واجتماعه مع لبنانيي الإنتشار.وشددوا على أهمية التحرك في مجال استعادة لبنان حضوره العالمي.كما أسف الآباء لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفة لأوامر الدولة وقوانينها، واملوا أن ترمم المناسبات الساسية الكلمة الوحدة الوطنية.وطلبوا من الفرقاء السياسيين إعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديموقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية.وأكدوا، أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل قوات الأُمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، على وجوب مبادرة المعنيين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسريع تسلم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملًا بالقرار 1701 وتجنيبًا للبنان الإنعكاسات السلبية لأي تباطوء أو إهمال على هذا الصعيد.