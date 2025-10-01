سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط في مشروع قانون الفجوة المالية.



كذلك، استقبل سلام وفدًا من أهالي بيروت برئاسة ميشال فلاح، ضم حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري.



وأكد الوفد أن "زيارته تأتي في إطار دعم الحكومة والرئيس سلام والتشديد على التمسك بثوابت الدولة وتطبيق اتفاق الطائف".



واعتبر الوفد أن خطوات الرئيس سلام تعكس إصرارًا واضحًا على بناء الدولة وترسيخ دعائمها.



واستقبل سلام، الخبير المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موريس تيدبال بينز، في إطار جولته في لبنان.



في سياق اخر، بحث رئيس الحكومة مع رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل والوفد المرافق في موضوع أقساط المدارس الخاصة وواقع القطاع التربوي والتحديات التي تواجهه.