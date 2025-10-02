الأخبار
أسرار الصحف 2-10-2025

اسرار
2025-10-01 | 23:29
أسرار الصحف 2-10-2025

النهار

تردد أن محطة تلفزيونية تابعة لتيار سياسي، أعيد تطويرها تقنياً وضمن الكادر الإعلامي، تفتش عن شخصية لها باع طويل في الحقل الإعلامي لتتولى الإشراف السياسي والإخباري في ظل الخطة الموضوعة للتطوير والتجديد على كل المستويات.

في دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، تبيّن أنه على الرغم من ارتفاع نسبة ترشّح النساء على نحو طفيف من 12.1% عام 2018 إلى 15.7% عام 2022، لم يُنتخب سوى خمس نساء أدرجن في اللوائح الحزبيّة، في انتخابات 2022 النيابية. ومن غير الواضح إذا كانت النسبة سترتفع في الانتخابات المنتظرة في 2026.

فيما كان عدد من القضاة يهمسون بأنه لا يمكن للدولة أن تستعيد هيبتها ما لم تستدعي إلى التحقيق وفيق صفا وغيره، سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

لوحظ أن "التيار الوطني الحر" ينتهج سياسة انفتاح منظمة وتوجيه دعوات في كل الاتجاهات للمشاركة في قداس شهداء 13 تشرين وآخر المدعوين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

الجمهورية

تبارى ٤ نواب من أحزاب وطوائف مختلفة على إظهار مدى احترام أحزابهم "لانخراط المرأة بالشأن العام"، لكن لم يؤيّد أي منهم اقتراح قانون الكوتا، خلال أحد المؤتمرات، لحجج متعدّدة أبرزها تأثيرها على شكل المجلس

تهرّب مدير عام إحدى الوزارات الكبرى، مرّتَين خلال أحد المؤتمرات، من الإجابة عن أسباب عدم تطبيق وزارته أو لجوئها إلى أحد أهمّ القوانين لتقصّي الفاسدين وكبار المهرّبين والمستنفعين.

عُلِمَ أنّ أحد كبار القضاة الذي قضى منذ أيام نتيجة أزمة قلبية حادّة، كان قد تواصل مع عدد كبير من زملائه القضاة في الأسبوعَين الماضيَين مستاءً من التشكيلات القضائية التي لم تنصفه بمركزه الجديد، وفي المقابل عُيِّن مكانه قاضٍ يصغره بفروقات كبيرة بالنسبة للعمر وللدرجات. وقال لزملائه بالحرف الواحد: "قلبي رح يفقع"، وهذا ما حصل.

اللواء

نُقل عن شخصية على اتصال مع جهات عربية أن الخطة التي عرضها ترامب على قادة دول عربية وإسلامية كانت متوازنة لجهة النقاط الـ22 التي تضمَّنتها!

تُسجِّل أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعاً متوازياً يحتاج لوقت للتدقيق في نسبته التي تتجاوز الـ30٪ عن التسعيرة الشهر الماضي..

تحوم مسيّرات كاتمة للصوت، وعلى علوّ منخفض في أوقات مختلفة من الليل والنهار، فوق أحياء معيَّنة في الضاحية الجنوبية..

البناء

يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن ما حدث مع أسطول الصمود من جانب كيان الاحتلال يعبر عن قراءة سياسية مبنية على الغطرسة دون حساب العواقب لأن هذا الاعتداء غير القانوني في المياه الدولية وخطف شخصيات برلمانية وحقوقية وأطباء وناشطين من أوروبا منهم 49 من إيطاليا و49 من إسبانيا و33 من فرنسا و26 من اليونان و19 من ألمانيا و16 من ايرلندا هو بنظر الشارع الأوروبي إهانة لأوروبا حكومات وبرلمانات ومؤسسات نقابية وشعوباً، وأن هذا الإذلال لأوروبا له حساب منفصل عن حساب الموقف الشعبي من حرب الإبادة بحق الفلسطينيين وأن ردة الفعل التي بدأت في بعض المدن الأوروبية ستتحوّل إلى سيل جارف في الشارع يضع الحكومات في وضع صعب، وقد تنتج عنه حملات مقاطعة حكومية وشعبية بعضها لن يتوقف دون إقفال السفارات الإسرائيلية واقتحامها فيما تخشى السلطات الأمنية من خطف دبلوماسيين إسرائيليين من هذه السفارات لمبادلتهم بالمختطفين الأوروبيين من سفن الأسطول، ولذلك بدأت الليلة حراسات أوروبية مشددة على السفارات الإسرائيلية.

قال مصدر فلسطيني إن مشاورات الفصائل الفلسطينية وصلت إلى توافق على توصيف خطة ترامب لوقف الحرب في غزة بصفتها دعوة للاستسلام والخيانة بالتخلي عن الأهداف الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن الموقف هو رفض المشروع لكن ذلك لن يتم بصورة تمنح "إسرائيل" فرصة فك العزلة عنها، ولذلك سوف تفاوض القوى المعنية بالمفاوضات بلغة قانونية لإدخال تعديلات تتم صياغتها بطريقة مدروسة تتيح الحصول على دعم الجانب العربي والتركي لها، خصوصاً أن العرب والأتراك يحتاجون إلى الموقف الفلسطيني للقول إنهم كشريك لاميركا يملكون حقاً مثلها بالتفاوض مع الجانب الثاني ونقل تعديلاته لطلب اجتماع عربي تركي أميركي يناقش ما يوصف بنسخة نتنياهو التي تلاها ترامب ونسخة حماس التي سوف يحملها العرب والأتراك. وقال المصدر إن الموقف الفلسطيني وصل إلى حد الاستعداد لوضع قرار الإفراج عن الأسرى في غزة عند العرب والأتراك ولو دون مقابل، لكن إلقاء السلاح دونه دماء المقاومين ومَن يريد نزعه فليقم بذلك بالقوة أما من يريده في نص الاتفاق، فإنه بالمقابل وبالتزامن يجب قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وفق نص المبادرة العربية للسلام.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

2-10-2025

