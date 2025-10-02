الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات

أخبار لبنان
2025-10-02 | 02:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;صوتك بيصنع فرق&quot;… &quot;الخارجية&quot; تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات

نشرت وزارة الخارجية في لبنان عبر منصّة "اكس" الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: www.amamdiasporavote.mfa.gov.lb.

وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج.
تشاهدون في الفيديو المرفق الآلية المبسطة والمستحدثة للتسجيل

وقالت: "صوتك بيصنع فرق... سجّل الآن عبر www.diasporavote.mfa.gov.lb، قبل 20 تشرين الثاني 2025".

كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت".
 
 

أخبار لبنان

بيصنع

فرق"…

"الخارجية"

الانتشار

اللبناني

للتسجيل

للمشاركة

بالانتخابات

LBCI التالي
كرامي: ترأست الإجتماع الدوري لمجموعة التعليم المحلية L E G: تطوير نظام التعليم لتتاح لكل فرص فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة
سلام لـ"النهار": العلاقة بين رئيسي الجمهوريّة والحكومة محكومة بالتّوافق... وقضيّة صخرة الرّوشة لم تنته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:03

وزارة الخارجية والمغتربين تطلق غدًا رسميًا المنصة الخاصة بتسجيل الإنتشار اللبناني في الخارج

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-28

وزارة الخارجية الإسرائيلية: توصية مفوضين أوروبيين بتقويض مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:16

أزمة النفايات في لبنان تعود الى الواجهة مجدداً

LBCI
اقتصاد
06:50

بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول

LBCI
أخبار لبنان
06:46

المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:40

وزير العدل بحث مع مقرر أممي في قانون استقلالية القضاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

ترامب: وفاة تشارلي كيرك العظيم والأسطوري

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-28

أ.ف.ب: بدء الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في ستوكهولم

LBCI
رياضة
2025-09-19

احتيال مالي ومصادرات... اسم مارادونا يعود إلى الواجهة مجدداً حتى بعد وفاته!

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-28

حبيب من السراي: نسعى إلى المزيد من القروض المدعومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:22

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:12

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More