"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات





وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج. نشرت وزارة الخارجية في لبنان عبر منصّة "اكس" الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: www.amamdiasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج.

تشاهدون في الفيديو المرفق الآلية المبسطة والمستحدثة للتسجيل



وقالت: "صوتك بيصنع فرق... سجّل الآن عبر www.diasporavote.mfa.gov.lb، قبل 20 تشرين الثاني 2025".



كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت".