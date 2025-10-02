"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات

2026 - reel.mp4 pic.twitter.com/WmdANFaq9P
1-صوتك بيصنع فرق…
وزارة الخارجية والمغتربين تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.
سجّل الآن عبر 👉 https://t.co/JQvUDH32qM
⚠️ قبل 20 تشرين الثاني 2025…
