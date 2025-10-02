كرامي: ترأست الإجتماع الدوري لمجموعة التعليم المحلية L E G: تطوير نظام التعليم لتتاح لكل فرص فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة

ترأست وزيرة التربية ريما كرامي الإجتماع الدوري الثالث لمجموعة التعليم المحلية L E G والهادف إلى توفير الموارد لدعم التربية ورفع مستوى جودة التعليم .



وشددت الوزيرة كرامي على أهمية الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية التي تم إطلاقها وأكدت أن الجهود مركزة على إعادة بناء الثقة بالقطاع التربوي الرسمي .



ولفتت إلى أن لبنان اختار التعلم الجيد في قطاع التعليم كأولوية إصلاحية، تتضمن العمل على تعزيز الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، والتمويل لتحسين الجودة، والملاءمة، وتحقيق نتائج تعليمية منصفة.



واكدت أن وجود فريق خبراء محلي موحد وفعال يُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق التناغم والمواءمة والمساءلة.

واوضحت ان التمويل المحلي العام للتعليم تحسن، ما يعكس التزام لبنان به، غير انها اشارت الى مستويات التمويل لا تزال دون المعايير الدولية.



وأكدت ان وزارة التربية تبحث في كيفية استخدام مواردها المحدودة على النحو الأمثل. وستواصل الشراكة في البرامج والإصلاحات التعليمية المتوافقة مع رؤيتها 2030. وستواصل أيضًا استكشاف طرق تمويل بديلة ومبتكرة لدعم الجهود الإصلاحية طويلة الأمد.