أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس": " الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب، وعارف حالو إنّو بيكذِب، وعارف إنّو العالم عارفين إنّو بيكذِب، وعارف إنّو نحنا عارفين إنّو بيكذِب، ومصرّ عالكذِب بس من باب الهلوسة… هالحالة النفسية اسمها الهلوسة… والله يعينو!".