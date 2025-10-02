الأخبار
المكتب الاعلامي لوزيرة التربية: نتمسك بالاحترام المتبادل ونستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات

أخبار لبنان
2025-10-02 | 15:47
أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي البيان الآتي : 

"تلقت وزيرة التربية والتعليم العالي بكل تفهّم بيان الوزير عباس الحلبي، وإذ تؤكد معالي الوزيرة أنها، في جميع كلماتها وخطاباتها، لم تتناول أو تُسيء بأي شكل من الأشكال إلى أي من الوزراء أو الوزيرات الذين سبقوها في تولي مهام وزارة التربية، فإنها تشدد على تقديرها لجهودهم ، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. وهي تؤمن بأن العمل الإصلاحي هو مسار تراكمي يُبنى على ما تحقق من إنجازات، ويُطوَّر انطلاقًا منها.

وتلفت الوزيرة إلى أن ما تطرحه في تصريحاتها يندرج ضمن توصيف الواقع الصعب الذي تعانيه الإدارة العامة، ومن ضمنها وزارة التربية، نتيجة التراكمات والظروف التي أنهكت بنيتها. وهذا توصيف يشترك فيه العديد من المسؤولين والساسة والخبراء، بمن فيهم من عملوا ويعملون في هذه الوزارة،.

كما تؤكد أن التحديات الإدارية التي تواجهها الوزارة، لا سيما في ظل غياب التوصيف الوظيفي والتحديث البنيوي، تستوجب مسيرة إصلاحية طويلة المدى، قد تتجاوز قدرات أي وزير في خلال ولاية حكومية واحدة، خصوصا في ظل الإمكانات المحدودة. والظروف التي مرت وتمر بها البلاد

وفي الختام، تجدّد  الوزيرة تمسكها بنهج الاحترام المتبادل، وتستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات و استغلال منابر التواصل بهدف إثارة الفتن. وهي تضع كامل الثقة بحكمة وحنكة الوزير عباس الحلبي في تحصين مسار التعاون والاحترام، الذي تحرص معاليها على أن يبقى قائمًا ومفتوحًا بينهما".

