المكتب الاعلامي لوزيرة التربية: نتمسك بالاحترام المتبادل ونستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات
أخبار لبنان
2025-10-02 | 15:47
المكتب الاعلامي لوزيرة التربية: نتمسك بالاحترام المتبادل ونستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات
أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي البيان الآتي :
"تلقت وزيرة التربية والتعليم العالي بكل تفهّم بيان الوزير عباس الحلبي، وإذ تؤكد معالي الوزيرة أنها، في جميع كلماتها وخطاباتها، لم تتناول أو تُسيء بأي شكل من الأشكال إلى أي من الوزراء أو الوزيرات الذين سبقوها في تولي مهام وزارة التربية، فإنها تشدد على تقديرها لجهودهم ، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. وهي تؤمن بأن العمل الإصلاحي هو مسار تراكمي يُبنى على ما تحقق من إنجازات، ويُطوَّر انطلاقًا منها.
وتلفت الوزيرة إلى أن ما تطرحه في تصريحاتها يندرج ضمن توصيف الواقع الصعب الذي تعانيه الإدارة العامة، ومن ضمنها وزارة التربية، نتيجة التراكمات والظروف التي أنهكت بنيتها. وهذا توصيف يشترك فيه العديد من المسؤولين والساسة والخبراء، بمن فيهم من عملوا ويعملون في هذه الوزارة،.
كما تؤكد أن التحديات الإدارية التي تواجهها الوزارة، لا سيما في ظل غياب التوصيف الوظيفي والتحديث البنيوي، تستوجب مسيرة إصلاحية طويلة المدى، قد تتجاوز قدرات أي وزير في خلال ولاية حكومية واحدة، خصوصا في ظل الإمكانات المحدودة. والظروف التي مرت وتمر بها البلاد
وفي الختام، تجدّد الوزيرة تمسكها بنهج الاحترام المتبادل، وتستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات و استغلال منابر التواصل بهدف إثارة الفتن. وهي تضع كامل الثقة بحكمة وحنكة الوزير عباس الحلبي في تحصين مسار التعاون والاحترام، الذي تحرص معاليها على أن يبقى قائمًا ومفتوحًا بينهما".
التالي
متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
السابق
آخر الأخبار
2025-08-26
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الدفاع المدني والصحفيون هرعوا لإنقاذ الجرحى فباغتهم الاحتلال بضربة مباشرة متعمدة
آخر الأخبار
2025-08-26
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الدفاع المدني والصحفيون هرعوا لإنقاذ الجرحى فباغتهم الاحتلال بضربة مباشرة متعمدة
0
آخر الأخبار
2025-09-09
وزير الخارجية الإيراني: السبيل الوحيد للحل هو الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة
آخر الأخبار
2025-09-09
وزير الخارجية الإيراني: السبيل الوحيد للحل هو الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة
0
آخر الأخبار
2025-09-06
وزير خارجية إيران: يمكن البدء بالمفاوضات مع واشنطن إذا كانت على أساس الاحترام المتبادل
آخر الأخبار
2025-09-06
وزير خارجية إيران: يمكن البدء بالمفاوضات مع واشنطن إذا كانت على أساس الاحترام المتبادل
0
أخبار لبنان
2025-09-27
لقاء جمع سلام بلاريجاني: استقامة العلاقات اللبنانية – الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل للسيادة
أخبار لبنان
2025-09-27
لقاء جمع سلام بلاريجاني: استقامة العلاقات اللبنانية – الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل للسيادة
أمن وقضاء
02:29
أمن الدولة شكرت مَن عايدها: نتمنى لوطننا الحبيب دوام الازدهار والاستقرار
أمن وقضاء
02:29
أمن الدولة شكرت مَن عايدها: نتمنى لوطننا الحبيب دوام الازدهار والاستقرار
0
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
01:28
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
اقتصاد
01:28
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
0
صحف اليوم
01:21
عارض صحي يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى... وهذا ما قاله مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
01:21
عارض صحي يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى... وهذا ما قاله مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2025-07-07
مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"
أخبار لبنان
2025-07-07
مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"
0
أخبار لبنان
12:41
قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة
أخبار لبنان
12:41
قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة
0
أخبار لبنان
2025-08-08
اجتماع عرض قضايا القطاع الزراعيّ ومطالب المزارعين في عكار
أخبار لبنان
2025-08-08
اجتماع عرض قضايا القطاع الزراعيّ ومطالب المزارعين في عكار
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
0
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
2
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
3
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
4
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
5
خبر عاجل
15:46
الجيش الإسرائيلي: قضينا على 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
15:46
الجيش الإسرائيلي: قضينا على 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
7
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
8
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
