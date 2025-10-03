إخماد حريق كبير في أحراج النبطية الفوقا بعد غارات إسرائيلية

تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني، والهيئة الصحة الاسلامية، وكشافة الرسالة الاسلامية من اخماد النيران التي تسببت بها الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم على منطقة أحراج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا، والتي أتت على مساحات كبيرة من أشجار البلوط والزيتون والأعشاب اليابسة.



وواجهت فرق الاطفاء صعوبات كبيرة في عملية اخماد النيران، لجهة صعوبة الوصول الى بعض الأماكن التي اندلعت فيها النيران في ظل غياب الطرقات المؤهّلة، اضافة الى وجود كميات كبيرة من الأجسام غير المنفجرة في المنطقة من مخلفات العدوان الإسرائيلي المستمر.



وبعد نحو حوالي الـ4 ساعات من الجهود المشتركة تمت محاصرة النيران واخمادها، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.