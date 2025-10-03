الأخبار
وزير الثقافة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر

أخبار لبنان
2025-10-03 | 06:22
وزير الثقافة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر
وزير الثقافة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر

التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب البروفسور فريد البستاني، يرافقه العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمة.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وعددًا من الملفات الثقافية والتنموية، وبخاصة وضع الاثار في بلدة دير القمر، كما تطرق اللقاء الى موضوع انشاء مكتبة عامة في البلدة.

وقد أثنى البستاني على جهود الوزير في إعادة تأهيل الجناح الرئاسي في قصر بيت الدين.

بدوره، عرض الوزير مشروع إعادة تأهيل قصر المير أمين كرمز تاريخي عريق في الشوف.

وفي ختام اللقاء، تطرق النائب البستاني إلى ضرورة ترميم وتأهيل المدرسة الوطنية التي أسسها المعلم بطرس البستاني في القرن التاسع عشر في زقاق البلاط. وقد أبدى الوزير تفهمًا كبيرًا لهذا الطلب، على أن يجرى البستاني اتصالات بعدد من الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لإنجاز هذا المشروع الثقافي المهم.

أخبار لبنان

الثقافة

البستاني

ترميم

معالم

تاريخية

وإنشاء

مكتبة

القمر

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر الحكومي حق الشوفيين على الدولة ويجب أن يفتح هذه السنة

LBCI
منوعات
2025-09-15

دير القمر تنهي الموسم الصيفي بمعرض للسيارات الكلاسيكية (صور)

LBCI
منوعات
2025-09-24

"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ

LBCI
أمن وقضاء
09:38

مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات

LBCI
أخبار لبنان
09:24

تعميمان لشحادة في "المهجرين" لضمان حسن سير العمل

LBCI
أخبار لبنان
08:44

بري استقبل سفير أوستراليا ومجلس ادارة "تلفزيون لبنان" والعريضي: الانتخابات في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
08:25

جابر: ضبط التهريب ورسم الـ3% للشركات المتخلفة والدولة ملتزمة بالمودعين

LBCI
منوعات
06:00

"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

الأمين العام للأمم المتحدة: لا مبرر لما حصل في 7 أكتوبر 2023 ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

LBCI
فنّ
09:08

"سجني حطمني حتى النخاع ولكن"... "ديدي" يكشف عن ندمه برسالة مؤثرة: كان من الأفضل لو كنت ميتاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات

LBCI
أخبار لبنان
06:01

جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين

LBCI
أخبار دولية
01:37

ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي

LBCI
أخبار دولية
01:00

زيلينسكي: التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"

LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:45

سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
خبر عاجل
04:58

تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...

