رئيس الجمهورية قلد السفير ادوار غبريال وسام الأرز الوطني تقديرا لعطاءاته

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" ATFL السفير ادوار غبريال وتداول معه في الأوضاع المحلية والإقليمية، وأجريا تقييما للقاءات التي عقدها عون في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ومع وفد من المجموعة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد السفير غبريال متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في لبنان ودعمها للجيش اللبناني وللخطة المعتمدة في مسألة حصرية السلاح.وفي نهاية اللقاء، قلّد الرئيس عون السفير غبريال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته وللجهود التي يبذلها مع "تاسك فورس فور ليبانون" في دعم لبنان ومؤسساته ولاسيما الجيش والقوى الأمنية.