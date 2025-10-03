الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
رئيس الجمهورية قلد السفير ادوار غبريال وسام الأرز الوطني تقديرا لعطاءاته
أخبار لبنان
2025-10-03 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الجمهورية قلد السفير ادوار غبريال وسام الأرز الوطني تقديرا لعطاءاته
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" ATFL السفير ادوار غبريال وتداول معه في الأوضاع المحلية والإقليمية، وأجريا تقييما للقاءات التي عقدها عون في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ومع وفد من المجموعة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد السفير غبريال متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في لبنان ودعمها للجيش اللبناني وللخطة المعتمدة في مسألة حصرية السلاح.
وفي نهاية اللقاء، قلّد الرئيس عون السفير غبريال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته وللجهود التي يبذلها مع "تاسك فورس فور ليبانون" في دعم لبنان ومؤسساته ولاسيما الجيش والقوى الأمنية.
أخبار لبنان
جوزاف عون
ATFL
ادوار غبريال
وسام الأرز الوطني
التالي
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
وزير الثقافة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر
السابق
0
أخبار لبنان
2025-09-29
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
2025-07-28
أخبار لبنان
0
أمن وقضاء
09:38
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
08:44
أخبار لبنان
0
منوعات
06:00
تقارير نشرة الاخبار
0
آخر الأخبار
2025-09-22
فنّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
06:01
أخبار دولية
0
أخبار دولية
01:00
خبر عاجل
0
رياضة
14:09
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
1
أخبار لبنان
14:50
اقتصاد
3
فنّ
15:45
أخبار لبنان
5
أخبار لبنان
11:54
أخبار لبنان
7
خبر عاجل
01:03
خبر عاجل
