بري استقبل سفير أوستراليا ومجلس ادارة "تلفزيون لبنان" والعريضي: الانتخابات في موعدها

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، التأكيد أن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها،مستغرباً كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم ؟، واكد ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل.



وشدد بري خلال لقائه رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" المديرة العامة الدكتورة إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، على أن لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملة ، كاشفا "أن الموفد الاميركي السفير توم براك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وان براك سينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلا أنه عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض .



وأكد بري أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهدا بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.





نداف

واوضحت نداف بعد اللقاء ان الزيارة، تأتي في إطار الجولة البروتوكولية التي يقوم بها مجلس إدارة تلفزيون لبنان للرؤساء الثلاثة.



واعلنت ان الوفد وضع بري في أجواء خطة العمل لمجلس الإدارة والاستراتيجية والرؤية الجديدة للتلفزيون لإعادته إلى الساحة العالمية كما كان.ولفتت الى ان الوفد تمنى عليه دعم الدولة اللبنانية ومجلس النواب لكل الأمور المتعلقة بتلفزيون لبنان .



سفير اوستراليا

ومن زوار بري : سفير أوستراليا في لبنان اندرو بارنز وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، فالوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في المستجدات السياسية.



