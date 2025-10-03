الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميمان لشحادة في "المهجرين" لضمان حسن سير العمل
أخبار لبنان
2025-10-03 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعميمان لشحادة في "المهجرين" لضمان حسن سير العمل
أصدر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، تعميمين إداريين، في إطار تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان حسن سير العمل داخل الوزارة، ولا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإنجاز خطة إقفالها.
وطلب الوزير في التعميم الأول من إدارة الوزارة إلزام الموظفين الصارم بأحكام النظام لجهة الحضور والانضباط واحترام التسلسل الإداري، بعد رصد مخالفات متكررة تتعلق بالتغيب غير المبرر والتقصير في أداء الواجبات، كما طلب من جميع المديرين ورؤساء الوحدات الإدارية فتح ملفات خاصة للمخالفين، ورفع تقارير أسبوعية مفصّلة تتضمن أسماء الموظفين المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم، مع التأكيد على تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، والالتزام بأحكام قانون مكافحة الفساد.
أما في التعميم الثاني، فتناول الوزير مسألة عمليات المسح الضوئي للملفات، حيث طلب من المسؤولين متابعة دقيقة لعمليات المسح، والتأكد من أن جميع الملفات التي تم نقل بياناتها إلى المنصة قد خضعت للمسح الضوئي الكامل قبل اعتمادها، ورفع تقارير خطية أسبوعية حول مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة لضبط الموظفين وضمان استمرارية العمل بكفاءة.
أخبار لبنان
لشحادة
"المهجرين"
لضمان
العمل
التالي
أسرار الصحف 3-10-2025
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-23
وزير المهجرين لـ"العربية": حزب الله يتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ خطة حصرية السلاح
آخر الأخبار
2025-09-23
وزير المهجرين لـ"العربية": حزب الله يتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ خطة حصرية السلاح
0
آخر الأخبار
2025-09-06
وزير المهجرين كمال شحادة لـ"العربية": حصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني وليس من الخارج
آخر الأخبار
2025-09-06
وزير المهجرين كمال شحادة لـ"العربية": حصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني وليس من الخارج
0
خبر عاجل
2025-09-05
وزير المهجرين كمال شحادة عن خطة الجيش: "الخطة عظيمة"
خبر عاجل
2025-09-05
وزير المهجرين كمال شحادة عن خطة الجيش: "الخطة عظيمة"
0
أخبار لبنان
2025-08-06
شحادة: 50% من ملفات وزارة المهجرين أصبحت جاهزة رقميا
أخبار لبنان
2025-08-06
شحادة: 50% من ملفات وزارة المهجرين أصبحت جاهزة رقميا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
أخبار لبنان
13:39
رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب
أخبار لبنان
13:39
رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
0
أخبار لبنان
2025-09-27
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
2025-09-27
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
0
فنّ
11:14
تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي
فنّ
11:14
تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
4
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
5
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
6
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
8
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More