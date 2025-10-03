مسعد عرض مع وزير الداخلية التحضيرات للاستحقاق الانتخابي وشؤونا إنمائية تخص جزين

زار النائب شربل مسعد، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه.



وكشف مسعد ان "اللقاء تناول شؤونا إنمائية تخص قضاء جزين، لا سيما وضع سرايا جزين، التي تعاني من نقص في الكهرباء وبعض المستلزمات الأساسية اللازمة لتسيير شؤون الناس. كما تم البحث في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل وسبل تأمين كل الظروف التي تضمن نزاهة العملية وشفافيتها".



وشدد على "ضرورة الإسراع في معالجة الوضع في سرايا جزين، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين".



واعتبر أن "الانتخابات محطة وطنية جامعة، يجب أن تدار بمسؤولية بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو طائفية، حفاظا على ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".