الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
مسعد عرض مع وزير الداخلية التحضيرات للاستحقاق الانتخابي وشؤونا إنمائية تخص جزين

2025-10-03 | 10:18
مسعد عرض مع وزير الداخلية التحضيرات للاستحقاق الانتخابي وشؤونا إنمائية تخص جزين

  زار النائب شربل مسعد، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه.

وكشف مسعد ان "اللقاء تناول شؤونا إنمائية تخص قضاء جزين، لا سيما وضع سرايا جزين، التي تعاني من نقص في الكهرباء وبعض المستلزمات الأساسية اللازمة لتسيير شؤون الناس. كما تم البحث في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل وسبل تأمين كل الظروف التي تضمن نزاهة العملية وشفافيتها".

وشدد  على "ضرورة الإسراع في معالجة الوضع في سرايا جزين، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين".

واعتبر أن "الانتخابات محطة وطنية جامعة، يجب أن تدار بمسؤولية بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو طائفية، حفاظا على ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".

أخبار لبنان
2025-10-01

وزير الداخلية إستقبل ماغرو وروداكوف ورئيس بعثة سفارة العراق وعرض مع عطالله شؤونًا إنمائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-14

حسن خليل: نرفض الصراعات الداخلية وملتزمون بخوض الاستحقاق الانتخابي

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-23

وزير الداخلية عرض مع الخير ملفات إنمائية وخدماتية والتقى ملحقًا أمنيًا فرنسيًا ووفدًا من رابطة مخاتير بيروت واللقيس

LBCI
ثقافة
2025-08-27

عرض لتفاصيل التحضيرات لإطلاق فيلم Finikia بالتعاون مع هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
أخبار لبنان
13:39

رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-27

حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

LBCI
فنّ
11:14

تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:45

سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
08:09

أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
06:00

"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:36

المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة

LBCI
خبر عاجل
05:47

المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025

