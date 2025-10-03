أسرار الصحف 3-10-2025

- تكثر الفضائح في عدد من النقابات الناشئة حديثاً والتي تتوسل التسميات النقابية لإمرار مصالح خاصة ومشبوهة احيانا.



- سأل نائب في "الثنائي" عن كيفية تعامل النواب المقاطعين للجلسات التشريعية مع جلسة اقرار الموازنة بعدما احال الرئيس جوزف عون مرسوم احالة مشروع القانون الى مجلس النواب.



- لا تزال مواقف سيارات في العاصمة تتفلت في فرض التسعيرة ناقضة ما حدده محافظ بيروت وبعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.



- يتردد أن إحدى الدول الخليجية لا تزال تتخذ إجراءات صارمة في موضوع تأشيرات اللبنانين إليها لجملة ظروف واعتبارات لم تحسم بين البلدين.



- نائب في "حزب الله" أضيفت إلى مهماته متابعة ملف الإعلام والإشراف عليه، ورغم ذلك لم تتبدد الخلافات الداخلية في القطاع.



- تدور نقاشات في صفوف "الجماعة الاسلامية" و"المشاريع الخيرية – الاحباش" حول استبدال نائبيهما في بيروت بوجهين جديدين.





- أصرّ مصدر سياسي في جلسة خاصة، أنّ أزمة صخرة الروشة بدأت بسوء تواصل وtelephone cassé وانتهت بتكبير رأس من كل الأطراف.



- يُروّج وزير أنّه يقف خلف مطالب مهمّة مع وفد عربي خلافاً لوزير آخر، ويتّهمه بأنّه لم يُولِ أي اهتمام بقضية إنسانية مزمنة بلا حل.



- يُبدي وزير شغل مناصب خارجية خيبة أمله وندمه من العودة إلى ما سمّاها الرمال المتحرّكة، التي تحول دون إنقاذ البلد لا بل الدوران في المراوحة.





- تبيَّن أن وثائق مهمة حول قضية المفقودين والمخطوفين والمساجين ضاعت بين الفروع والأجهزة بين لبنان وسوريا.



- يواجه فريق نيابي مأزقاً لجهة الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس النواب، مع إحالة الموازنة العامة الى البرلمان.



- حمل تقرير أميركي على توم براك، ووصف دبلوماسيته بأنها "دبلوماسية عقارات"، ولا شأن لها بالدبلوماسية التي ترعى مصالح الدول.





- أبدت جهات حقوقية دولية خشيتها على مصير النشطاء العرب المشاركين في أسطول الصمود الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من المياه الدولية باعتبار أن النشطاء المنتمين إلى دول غربية ستقوم حكومات بلادهم بالتحرك السريع لضمان حريتهم وترحيلهم السريع إلى بلادهم وحكومة الاحتلال مضطرة لمراعاة الحكومات التي تقف معها وهي بغنى عن تعقيد العلاقات مع الحكومات التي تتخذ موقفاً سلبياً من حرب غزة لكن ثمة شكوك حول تحرك الحكومات العربية للمطالبة بحرية مواطنيها وعلى الأسطول ودعت الجهات الحقوقية الى تولي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولية ملف النشطاء العرب متمنية أن يقوم اتحاد المحامين العرب بالاتصال بالمنظمة الأممية وتزويدها بالتفاصيل الخاصة بهؤلاء الناشطين خصوصاً الذين لا يحملون جنسية بلد آخر.



- قال مصدر دبلوماسي عربي إن اعتراض أسطول الصمود من قوات الاحتلال تسبب بخسارة حكومة بنيامين نتنياهو الرصيد الإيجابي لدى الرأي العام الأوروبي عبر الإيحاء بأن المطروح على الطاولة حل حقيقي لوقف حرب الإبادة وأن الأمر يتوقف على قبول حركات المقاومة وجاء الاعتداء على الأسطول الذي يضم مئات النشطاء الأوروبيين ليطلق حراكاً شعبياً في الشوارع الأوروبية أقوى من كل ما سبق على خلفيّة اعتبار الاعتداء على الأسطول إهانة جماعيّة لأوروبا وحكوماتها وشعوبها وأطلق ضغوطاً على الحكومات للمطالبة بقطع العلاقات وإنزال العقوبات بكيان الاحتلال، وأن هذا المناخ يسمح للحكومات العربية بالتحرك الإيجابي مع قوى المقاومة لبلورة نص يستعيد الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومات العربيّة مع الإدارة الأميركية وبدء التفاوض بين صيغة توصل إليها الأميركيون مع الكيان وصيغة توصل إليها العرب مع المقاومة باعتبار العرب والأميركي وسيطين وكل منهما يفاوض الجهة التي يفترض أنه يضمن التزامها.