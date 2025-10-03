الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 3-10-2025

اسرار
2025-10-02 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 3-10-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 3-10-2025

النهار

- تكثر الفضائح في عدد من النقابات الناشئة حديثاً والتي تتوسل التسميات النقابية لإمرار مصالح خاصة ومشبوهة احيانا.

- سأل نائب في "الثنائي" عن كيفية تعامل النواب المقاطعين للجلسات التشريعية مع جلسة اقرار الموازنة بعدما احال الرئيس جوزف عون مرسوم احالة مشروع القانون الى مجلس النواب.

- لا تزال مواقف سيارات في العاصمة تتفلت في فرض التسعيرة ناقضة ما حدده محافظ بيروت وبعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.

- يتردد أن إحدى الدول الخليجية لا تزال تتخذ إجراءات صارمة في موضوع تأشيرات اللبنانين إليها لجملة ظروف واعتبارات لم تحسم بين البلدين.

- نائب في "حزب الله" أضيفت إلى مهماته متابعة ملف الإعلام والإشراف عليه، ورغم ذلك لم تتبدد الخلافات الداخلية في القطاع.

- تدور نقاشات في صفوف "الجماعة الاسلامية" و"المشاريع الخيرية – الاحباش" حول استبدال نائبيهما في بيروت بوجهين جديدين.


الجمهورية

- أصرّ مصدر سياسي في جلسة خاصة، أنّ أزمة صخرة الروشة بدأت بسوء تواصل وtelephone cassé وانتهت بتكبير رأس من كل الأطراف.

- يُروّج وزير أنّه يقف خلف مطالب مهمّة مع وفد عربي خلافاً لوزير آخر، ويتّهمه بأنّه لم يُولِ أي اهتمام بقضية إنسانية مزمنة بلا حل.

- يُبدي وزير شغل مناصب خارجية خيبة أمله وندمه من العودة إلى ما سمّاها الرمال المتحرّكة، التي تحول دون إنقاذ البلد لا بل الدوران في المراوحة.


اللواء

- تبيَّن أن وثائق مهمة حول قضية المفقودين والمخطوفين والمساجين ضاعت بين الفروع والأجهزة بين لبنان وسوريا.

- يواجه فريق نيابي مأزقاً لجهة الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس النواب، مع إحالة الموازنة العامة الى البرلمان.

- حمل تقرير أميركي على توم براك، ووصف دبلوماسيته بأنها "دبلوماسية عقارات"، ولا شأن لها بالدبلوماسية التي ترعى مصالح الدول.


البناء

- أبدت جهات حقوقية دولية خشيتها على مصير النشطاء العرب المشاركين في أسطول الصمود الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من المياه الدولية باعتبار أن النشطاء المنتمين إلى دول غربية ستقوم حكومات بلادهم بالتحرك السريع لضمان حريتهم وترحيلهم السريع إلى بلادهم وحكومة الاحتلال مضطرة لمراعاة الحكومات التي تقف معها وهي بغنى عن تعقيد العلاقات مع الحكومات التي تتخذ موقفاً سلبياً من حرب غزة لكن ثمة شكوك حول تحرك الحكومات العربية للمطالبة بحرية مواطنيها وعلى الأسطول ودعت الجهات الحقوقية الى تولي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولية ملف النشطاء العرب متمنية أن يقوم اتحاد المحامين العرب بالاتصال بالمنظمة الأممية وتزويدها بالتفاصيل الخاصة بهؤلاء الناشطين خصوصاً الذين لا يحملون جنسية بلد آخر.

- قال مصدر دبلوماسي عربي إن اعتراض أسطول الصمود من قوات الاحتلال تسبب بخسارة حكومة بنيامين نتنياهو الرصيد الإيجابي لدى الرأي العام الأوروبي عبر الإيحاء بأن المطروح على الطاولة حل حقيقي لوقف حرب الإبادة وأن الأمر يتوقف على قبول حركات المقاومة وجاء الاعتداء على الأسطول الذي يضم مئات النشطاء الأوروبيين ليطلق حراكاً شعبياً في الشوارع الأوروبية أقوى من كل ما سبق على خلفيّة اعتبار الاعتداء على الأسطول إهانة جماعيّة لأوروبا وحكوماتها وشعوبها وأطلق ضغوطاً على الحكومات للمطالبة بقطع العلاقات وإنزال العقوبات بكيان الاحتلال، وأن هذا المناخ يسمح للحكومات العربية بالتحرك الإيجابي مع قوى المقاومة لبلورة نص يستعيد الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومات العربيّة مع الإدارة الأميركية وبدء التفاوض بين صيغة توصل إليها الأميركيون مع الكيان وصيغة توصل إليها العرب مع المقاومة باعتبار العرب والأميركي وسيطين وكل منهما يفاوض الجهة التي يفترض أنه يضمن التزامها.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 2-10-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-01

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
اسرار
2025-09-30

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
اسرار
2025-09-09

أسرار الصحف 10-9-2025

LBCI
اسرار
2025-07-09

أسرار الصحف 10-07-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-01

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
اسرار
2025-09-30

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
اسرار
2025-09-29

أسرار الصحف 30-9-2025

LBCI
اسرار
2025-09-28

أسرار الصحف 29-9-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-07

مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"

LBCI
أخبار لبنان
12:41

قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-08

اجتماع عرض قضايا القطاع الزراعيّ ومطالب المزارعين في عكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
خبر عاجل
15:46

الجيش الإسرائيلي: قضينا على 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
حال الطقس
03:03

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More