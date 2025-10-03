تدابير سير في جونية من 3 إلى 6-10-2025 بسبب إقامة مهرجان

بمناسبة إقامة مهرجان "Défilé Classique des Voitures"، سيتم منع مرور السير في الشارع الممتد من أمام محلات بن أبي نصر وصولًا إلى ساحة جونية، اعتبارًا من تاريخ 3-10-2025 ولغاية صباح 6-10-2025.



بناءً عليه، سيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.