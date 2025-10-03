الأخبار
مخزومي: للجالية اللبنانية الحق الكامل في اختيار الـ128 نائبًا وأصواتهم واجب وطني

أخبار لبنان
2025-10-03 | 11:20
مخزومي: للجالية اللبنانية الحق الكامل في اختيار الـ128 نائبًا وأصواتهم واجب وطني

أعلن رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن تحويلات المغتربين اللبنانيين تشكّل 31٪ من الاقتصاد الوطني — الأعلى بين الدول العربية، وهم سند لبنان الحقيقي في أزماته.

وأكد مخزومي في منشور عبر موقع "إكس"، أن لهذه الجالية الحق الكامل في اختيار الـ128 نائبًا، وأصواتهم ليست فقط حقًا، بل واجب وطني.  

ولفت الى أن الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة لم يعودا مجرد مطلب تقني، بل شرط أساسي لأي انتخابات شفافة، أن من دونهما، يبقى التزوير ممكنًا، والترهيب قائمًا، والثقة مفقودة.  

وشدد على أن أموال المغتربين أنقذت لبنان ماليًا، وعلى أن أصواتهم قادرة على إنقاذه سياسيًا. فلنعطِهم الأدوات التي تضمن نزاهة صوتهم.

