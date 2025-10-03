الأخبار
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2025-10-03 | 11:40
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددا من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، واطلع على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش وتعزيز انتشاره في القطاع، إلى جانب التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - "اليونيفيل".
في هذا السياق، اجتمع العماد هيكل بأركان قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات - صور، واستمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، واحتلاله جزءا من الأراضي اللبنانية، وخروقه للقرارات الدولية.
كما التقى الضباط والعسكريين، وأكد أمامهم أن "الجيش يحقق إنجازات كبيرة بفضل جهودهم، وأن اتحاد الشعب اللبناني بمختلف فئاته حول المؤسسة العسكرية دليل واضح على نجاحها في دورها الوطني، بصرف النظر عن الافتراءات التي تساق ضدها".
وتوجه إليهم بالقول: "أقدر تفانيكم وولاءكم للجيش والوطن. لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم، واكتسبتم ثقة الدول الشقيقة والصديقة. علينا مواصلة بذل الجهود والتضحيات لإتمام واجبنا، وستبرهن المرحلة المقبلة من جديد أن الجيش يملك قوة الحق، وأنه حامي المصلحة الوطنية".
قيادة "اليونيفيل"
بعدها، زار العماد هيكل قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى قائدها اللواء Diodato Abagnara، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها وتعاونها مع الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع.
وأعرب عن تقديره لـ"قيادة اليونيفيل وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام"، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما".
تلا ذلك، تفقد قيادة كل من لواء المشاة الخامس في البياضة - صور، ولواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، وفوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين - بنت جبيل، حيث اطلع العماد هيكل على المهمات والصعوبات في قطاع المسؤولية، وأكد للضباط والعسكريين "أن الجيش مثال للوطنية والشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه لن تذهب هدرًا، بل ستزيد رفاقهم عزيمةً وإيمانا برسالتهم”.
أضاف: "المؤسسة العسكرية ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملا".
وكذلك، عاين العماد هيكل في منطقة حامول شمال الناقورة جانبا من الإجراءات العملانية المنفَّذة لتعزيز انتشار الجيش.
أخبار لبنان
يلتقي
اليونيفيل
الناقورة
لتعزيز
التنسيق
العسكري
وتنفيذ
القرار
أخبار لبنان
2025-08-19
آخر الأخبار
11:36
0
أخبار لبنان
2025-08-21
0
أخبار لبنان
2025-08-28
تقارير نشرة الاخبار
13:39
0
أخبار لبنان
13:39
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
صحة وتغذية
2025-07-01
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
0
خبر عاجل
01:03
0
منوعات
2025-09-16
تقارير نشرة الاخبار
13:41
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
اقتصاد
02:26
أخبار دولية
15:45
منوعات
10:57
أمن وقضاء
08:09
خبر عاجل
01:03
منوعات
06:00
أخبار لبنان
06:36
خبر عاجل
05:47
