الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701

أخبار لبنان
2025-10-03 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددا من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، واطلع على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش وتعزيز انتشاره في القطاع، إلى جانب التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - "اليونيفيل".

في هذا السياق، اجتمع العماد هيكل بأركان قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات - صور، واستمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، واحتلاله جزءا من الأراضي اللبنانية، وخروقه للقرارات الدولية.

كما التقى الضباط والعسكريين، وأكد أمامهم أن "الجيش يحقق إنجازات كبيرة بفضل جهودهم، وأن اتحاد الشعب اللبناني بمختلف فئاته حول المؤسسة العسكرية دليل واضح على نجاحها في دورها الوطني، بصرف النظر عن الافتراءات التي تساق ضدها".

وتوجه إليهم بالقول: "أقدر تفانيكم وولاءكم للجيش والوطن. لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم، واكتسبتم ثقة الدول الشقيقة والصديقة. علينا مواصلة بذل الجهود والتضحيات لإتمام واجبنا، وستبرهن المرحلة المقبلة من جديد أن الجيش يملك قوة الحق، وأنه حامي المصلحة الوطنية".

قيادة "اليونيفيل"

بعدها، زار العماد هيكل قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى قائدها اللواء Diodato Abagnara، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها وتعاونها مع الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع.

وأعرب عن تقديره لـ"قيادة اليونيفيل وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام"، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما".

تلا ذلك، تفقد قيادة كل من لواء المشاة الخامس في البياضة - صور، ولواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، وفوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين - بنت جبيل، حيث اطلع العماد هيكل على المهمات والصعوبات في قطاع المسؤولية، وأكد للضباط والعسكريين "أن الجيش مثال للوطنية والشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه لن تذهب هدرًا، بل ستزيد رفاقهم عزيمةً وإيمانا برسالتهم”.

أضاف: "المؤسسة العسكرية ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملا".

وكذلك، عاين العماد هيكل في منطقة حامول شمال الناقورة جانبا من الإجراءات العملانية المنفَّذة لتعزيز انتشار الجيش.

أخبار لبنان

يلتقي

اليونيفيل

الناقورة

لتعزيز

التنسيق

العسكري

وتنفيذ

القرار

LBCI التالي
أسرار الصحف 3-10-2025
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-19

قائد القطاع الغربي في اليونيفيل من صور: ملتزمون بدعم الجيش وتعزيز الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

LBCI
آخر الأخبار
11:36

قائدا الجيش و"اليونيفيل": نؤكد ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني في كل الجنوب واستعادة الاستقرار وأهمية التنسيق المشترك بموجب القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-21

عون يبلغ السفير البريطاني تمسّك لبنان باليونيفيل ويدعو لتمديد مهامها حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

برّي شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: لإجماع دولي يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 ووقف اعتداءاتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
أخبار لبنان
13:39

رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-07-01

عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
2025-09-16

عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
15:45

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
منوعات
10:57

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

LBCI
أمن وقضاء
08:09

أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
06:00

"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:36

المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة

LBCI
خبر عاجل
05:47

المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More