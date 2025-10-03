تجمّع أصحاب المولدات الكهربائية في كسروان المتن وبعبدا: نلتزم بالقوانين والشفافية

اكد تجمّع أصحاب المولدات الكهربائية في أقضية كسروان المتن وبعبدا التزامه التام بقرارات وزارة الطاقة والتوجيهات الرسمية، ولا سيّما ما يتعلّق بتركيب العدّادات وفق الأصول والالتزام بالتسعيرة التوجيهية الشهرية بشفافية كاملة. كما يوضح التجمّع أنّه لا يوجد أي رئيس أو ناطق رسمي باسمه، وأي شخص أو جهة تدّعي تمثيله لا تمتّ إليه بصلة ولا تُعتبر مرجعًا موثوقًا.



وشدد على أنّ التجمّع يضم فقط الملتزمين بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، ويضع نفسه دائمًا في خدمة أي توجّه وطني يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.



واعلن التجمع أنّ الحاجة للمولدات الكهربائية لن تكون وسيلة للاستغلال أو الابتزاز مشيراً الى انه مستمر في التواصل مع وزارات الطاقة والاقتصاد والبيئة لمعالجة بعض النقاط التي لا تزال عالقة، بعضها بحاجة إلى توضيح وبعضها الآخر إلى تعديل محدود يتعلّق بالتسعيرة، بما يضمن استمرارية القطاع وخدمة المواطن بشكل أفضل.



واوضح التجمع إنّ أي ممارسات أو بيانات صادرة عن أفراد أو مجموعات خارجة عن الإطار القانوني لا تعبّر عنه ولا تمثّله.



وجدد التجمّع التزامه بالبقاء شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في مسار إصلاح وتنظيم هذا القطاع، تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين في إطار من الشفافية والمحاسبة ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الناس.

وقال: "نحن تحت سقف القانون، مع الدولة، ومن أجل المواطن."



