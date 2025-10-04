الأخبار
الراعي: لا يمكن للبنان أن يُبنى إلّا على ثمار العدل

أخبار لبنان
2025-10-04 | 02:34
الراعي: لا يمكن للبنان أن يُبنى إلّا على ثمار العدل

أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّه لا يمكن للبنان أن يُبنى إلّا على ثمار العدل، واحترام القيم، وخدمة الخير العام. 

 

وشدد على أن لا خلاص للبنان إن بقي مثقلاً بأحمال الفساد والانقسام والتهميش. 

 

وقال: “فلنأتِ جميعًا إلى مائدة الوحدة والشراكة، لأن خلاص الوطن لا يقوم إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم”.

 

وأضاف: “سيدة الكروم تذكّرنا أن كل غصن لا يثمر يُقطع ويُلقى في النار أما الغصن الذي يثمر فيُنقّى ليعطي أكثر فهكذا هو لبنان: إن أهملناه ييبس، وإن رعَيناه يزهر ويعطي الحياة”.

 

ورأى أنّ المسؤولية اليوم هي المحافظة على هذه الأرض، فلا تباع ولا تهمل ولا يُهجَّر أهلها، بل تبقى مزروعة بالأمل، ومثمرة بالشراكة، وحصينة بالسيادة

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للبنان

يُبنى

العدل

