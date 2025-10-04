الأخبار
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

أخبار لبنان
2025-10-04 | 05:36
مشاهدات عالية
2min
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أنّ مواجهة إسرائيل قدرٌ لا مفرّ منه.

 

وقال، خلال حفل تكريميّ، إنّ لا إمكان للتفاهم مع إسرائيل، “ولا لأي صيغة أخرى ولذلك لا بد من مواجهته”.

 

وأشار جشي إلى أن لبنان ليس خارج دائرة الاستهداف مؤكداً أنّ الأميركيين والإسرائيليين يصرّحون علناً بأنهم يريدون نزع سلاح حزب الله وتابع: برّاك قالها بصراحة يريدون نزع السلاح الذي يهدد أمن إسرائيل كما أنهم يقولون للدولة اللبنانية "دبري أمرك"وكأنهم لا يمانعون اندلاع حرب أهلية إذا كان ذلك يخدم مشروعهم.

 

وشدّد جشي على أنّ الخطاب السياسيّ الإسرائيليّ يتكامل مع المشروع الأميركيّ، مستشهدًا بتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه بصدد تدمير محور المقاومة وعرض خريطة لإسرائيل الكبرى التي تشمل لبنان بكامله.

 

وأبدى أسفه لتماهي بعض أركان السلطة في لبنان مع هذا المشروع، قائلًا: “من يعتقد أنه سيكون بمنأى عن الخطر بعد القضاء على المقاومة فهو مخطئ”.

 

ورأى جشي أنّ الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها، دفاعًا عن وجودهم ومبادئهم.

