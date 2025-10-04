وزير الصناعة دعا إلى رؤية اقتصادية استراتيجية لإدارة النفايات وناشد المجتمع المدني المساعدة في صياغة قوانين بيئية صناعية

دعا وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى "رؤية اقتصادية استراتيجية لإدارة النفايات"، مؤكدًا أن ّ"النفايات ليست مشكلة بل مورد لإنشاء صناعة جديدة".



وأشار، خلال عرض وثائقيّ، إلى أنّ "70% من نفايات لبنان عضوية، مما يوفر فرصة فريدة لإنتاج السماد والمواد المعاد تدويرها، التي يمكن أن تساهم في تقليص العجز التجاري وتوفير فرص عمل. وأقر الوزير بأن وزارته تفتقر إلى الإمكانيات التقنية الكافية لصياغة القوانين".



ووجه نداءً مباشرًا للمجتمع المدني والخبراء للمساعدة على صياغة وطرح القوانين البيئية الصناعية.



وأعلن وزير الصناعة أنّ الوزارة أعدت مشاريع مراسيم جديدة، أبرزها قانونا EPR وMVR، التي تفرض على المصانع مسؤولية التعامل مع نفاياتها وانبعاثاتها السامة.

