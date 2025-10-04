تدابير سير في المنارة – بيروت بمناسبة إجراء سباق الترياتلون بتاريخ 5-10-2025

بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام بطولة لبنان في الترياتلون بتاريخ 5-10-2025، وذلك في منطقة المنارة، النادي العسكري – رأس بيروت، بحيث ستجري مسابقة السباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك الآتي: من أمام الحمّام العسكري في المنارة، وصولًا إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا، ولخمس دورات متتالية.



ولهذه المناسبة، سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، إضافة إلى قطع المفارق الآتية: مفرق الريفييرا – مفرق بيت الوزير حمادة – مفرق محطّة الوردية – مفرق شركة رسامني – مفرق نيجيريا – مفرق الرفاعي قبل ستاربكس – تقاطع الطازج – مرفأ الصيّادين – بالاس.



وذلك طوال فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور ولغاية الانتهاء.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.