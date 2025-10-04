وزير الثقافة بحث مع مدير المركز الوطني الفرنسي للسينما في التعاون لترميم الأرشيف السينمائي اللبناني

التقى وزير الثقافة غسان سلامه مدير المركز الوطني الفرنسي للسينما السيد غايتان برويل، واتفق الطرفان على سبل تعزيز التعاون بهدف اعادة احياء المركز اللبناني المماثل الذي توقفت اعماله في السنوات الاخيرة، لاسيما في مجال ترميم ورقمنة الارشيف السنمائي اللبناني الثري.