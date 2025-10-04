باسيل: إلغاء الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل لا يحفظ العيش الواحد

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "اذا الغينا الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل، لا نكون بذلك نحافظ العيش المشترك، وفي لبنان ميزتنا بالتنوع والتعدد".



وقال باسيل في خلال لقاء عقده مع فاعليات وأهال من عين دارة في مبنى البلدية، إن "المقاومة أخطأت واخذت البلد الى مكان كان يجب ألا تأخذنا إليه".



وأضاف: "لكن هناك فرقاء آخرين شاركوا بالحرب اللبنانية واستلموا الحكم، فالجميع أخطأ بحق الدولة والشعب وآن الاوان لتكون نظرتنا شاملة".



بعدها انتقل الى بحمدون، حيث قال: "النظام اللبناني اصبح فاشلا، ونحن حاسمون بخيارنا وهو اننا نريد لبنان ١٠٤٥٢ كلمترا مربعا. نحن كفريق سياسي لدينا دور بطمأنة الناس ولهذا خطابنا مشترك وندعو إلى التواصل والتلاقي وعدم التصادم".



هذا وزار باسيل خلوة دوغان تلبية لدعوة الشيخ مروان فياض، وشارك في الجولة النائب سيزار ابي خليل ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.