معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

أفادت معلومات للـLBCI، بأن الفنان فضل شاكر توجه لتسليم نفسه الى السلطات اللبنانية.



وأشارت المعلومات، الى أن مخابرات الجيش تسلمت شاكر في الساعة التاسعة من مساء اليوم عند حاجز الحسبة على مدخل عين الحلوة.