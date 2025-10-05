وزير الزراعة يزور الجناح اللبناني في معرض "Fruit Attraction" في مدريد: لبنان يعود بثقة إلى الساحة الزراعية الدولية

زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني برفقة مستشاره السيد فادي غانم، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الجناح اللبناني المشارك في معرض "Fruit Attraction" الدولي، أحد أبرز المعارض الزراعية العالمية المتخصصة في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية.



وكان في استقبال الوزير والوفد، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانه، ورئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، ومدير مشروع صدّر الممول من المملكة الهولندية مؤسسة رينيه معوض عماد الرياشي، إلى جانب عدد من المصدرين اللبنانيين ووفد يضم نحو ستين شخصية من رجال الأعمال والمزارعين والمصدرين اللبنانيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الزراعية.



وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطّلع الوزير هاني على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية اللبنانية الطازجة من فواكه وخضار، مثمّنًا جودة الإنتاج اللبناني وسمعته المميزة في الأسواق العالمية، ومؤكدًا قدرة الزراعة اللبنانية على المنافسة والانفتاح نحو أسواق جديدة بفضل كفاءة المنتجين وحرصهم على الالتزام بأعلى المعايير.



ورحّب دبانه بالوزير، مشيدًا بالدعم المعنوي والمؤسسي الذي توليه وزارة الزراعة للقطاع الخاص، ومشدّدًا على أهمية المبادرات المشتركة التي تعزز الحضور اللبناني في المعارض الدولية وتفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير، معتبرًا أنّ هذه المشاركة هي رسالة ثقة متجددة بقدرة لبنان الزراعية على التألق عالميًا.



من جهته، أكّد الوزير هاني أنّ "هذه الزيارة تأتي في إطار خطة وطنية لتفعيل الدبلوماسية الزراعية والانفتاح على الأسواق الخارجية"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان يثبت مجددًا حضوره على الساحة الزراعية الدولية رغم التحديات، بفضل إصرار مزارعيه ومصدّريه على الإبداع والتميّز".



وقال الوزير هاني في كلمته خلال الجولة: "مشاركتنا في هذا المعرض العالمي هي رسالة أمل وثقة. لبنان لا يقدّم للعالم منتجات زراعية فحسب، بل يقدّم نموذجًا في الإصرار على الحياة والإنتاج. نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها إسبانيا، لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز موقع الزراعة اللبنانية على الخريطة الدولية. وأود أن أوجّه تحية تقدير وامتنان لكل المزارعين والمصدرين اللبنانيين الذين رفعوا اسم لبنان عاليًا من خلال التزامهم بالجودة، وإيمانهم بقدرة هذا الوطن على المنافسة والإبداع. أنتم الواجهة الحقيقية للزراعة اللبنانية، وبكم نبني الثقة ونصون هوية الإنتاج اللبناني."



اليوم الثاني



وضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والدول الأوروبية، استهلّ هاني اليوم الثاني من زيارته بجولة ميدانية إلى سوق الجملة الأكبر في أوروبا "ماركا مدريد " (Mercamadrid)، برفقة الوفد اللبناني المشارك في المعرض الزراعي الدولي.



وكان في استقباله عدد من المسؤولين الإسبان الذين رافقوه في جولة ميدانية شاملة داخل السوق، حيث اطّلع على آلية العمل المتقدمة وأنظمة التتبّع الكامل (Full Traceability) المعتمدة في جميع مراحل السلسلة الغذائية. فكل منتج زراعي في السوق يحمل اسم المزارع أو رقمه الخاص منذ لحظة إنتاجه حتى وصوله إلى محال بيع الخضار والسوبرماركت.



وأكّد هاني خلال الجولة أن "هذا النموذج المتكامل من التتبّع والشفافية هو ما نسعى إلى تحقيقه في لبنان، إذ لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان جودة الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية".



لقاء رسمي مع وزارة الزراعة الإسبانية



وفي سياق اليوم نفسه، التقى الوزير هاني الأمينة العامة لوزارة الزراعة الإسبانية ماريسا راموس كوردوبا (Marisa Ramos Córdoba)، بحضور القنصل العام للبنان في مدريد السيدة شانتال باسيم ومستشاره فادي غانم. وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد ورقة تفاهم بين الوزارتينتتناول مجالات التعاون في: سياسات الغابات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، تعزيز نظم التتبّع والرقابة على سلاسل الإنتاج الزراعي، تنظيم وتطوير الأسواق المركزية، بناء القدرات البشرية والمؤسسية في القطاع الزراعي، تحديث المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد الزراعية.



كما استمع هاني إلى عرضٍ حول عددٍ من المشاريع الزراعية الإسبانية النموذجية، واطّلع على أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية والإدارة المستدامة للموارد المائية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي والتقني بين لبنان وإسبانيا.



الزيتون اللبناني على جدول البحث الدولي



وفي لقاء آخر، زار هاني المجلس الدولي للزيتون حيث كان في استقباله المدير العام السيد خايمي ليلو، وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا حول قطاع الزيتون في لبنان، وبحث سبل إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالقطاع وتمكينه من المنافسة في الأسواق الدولية. وجرى الاتفاق على أن يقوم وفد من المجلس الدولي للزيتون بزيارة رسمية إلى لبنان في شهر كانون الأول المقبل، بهدف وضع استراتيجية تنفيذية لتطوير قطاع الزيت والزيتون الواعد، تشمل تقييمًا علميًا وتقنيًا للقطاع، وتحديد الخطوات العملية للنهوض بالإنتاج وتحسين الجودة. وتطرّق اللقاء أيضًا إلى آفاق التعاون الفني بين لبنان والمجلس الدولي للزيتون، ولا سيما في مجالات إعادة النظر في الرزنامة الزراعية، وإدخال أصناف جديدة من الزيتون، واعتماد التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يعزّز موقع لبنان على خريطة الزيتون العالمية.



حضور متجدد



من خلال هذه المشاركة الفاعلة، يؤكّد لبنان عبر وزارة الزراعة حضوره المتجدّد على الساحة الزراعية الدولية، وانخراطه الجاد في مسار التنمية المستدامة وبناء الشراكات الدولية المثمرة. ويثبت أن القطاع الزراعي اللبناني، رغم التحديات، يمتلك الإرادة والكفاءة ليعود ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، وحاملًا لرسالة الجودة والتميّز والإبداع.



وفي ختام اليوم، عبّر هاني عن اعتزازه بالمشاركين اللبنانيين في هذا الحدث الدولي، موجّهًا لهم الشكر والتقدير على ما أظهروه من صورة مشرّفة للبنان، ومؤكدًا أن "نجاحهم هو نجاح لكل الوطن، وأن الزراعة ستبقى نبض الأرض وهوية لبنان".